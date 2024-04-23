تباطؤ النشاط التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

المصدر: واشنطن - (رويترز)

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تباطأ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلاً حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل مع بحث مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تحسناً ملحوظاً. الاقتصاد ينحسر بدرجة كافية لخفض التضخم بشكل أكبر.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص.

ويعكس التباطؤ معدلات نمو أضعف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، مع تراجع النشاط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة وخمسة أشهر على التوالي. وهذا بدوره يعني أن التوظيف، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بحثاً عن مؤشرات على الانخفاض، انخفض للمرة الأولى منذ يونيو 2020، مع تركيز التخفيض على الخدمات.

وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد فقد الزخم في بداية الربع الثاني مقارنة بالربع من يناير إلى مارس. وفقاً لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.4 % في الربع الأخير.

تستمر الولايات المتحدة في التفوق على نظيراتها العالمية، على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 لكبح التضخم.

لقد شعر بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بالفزع من سلسلة من قراءات التضخم والتوظيف الأقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن معركته لخفض التضخم مرة أخرى إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 % قد توقفت أو حتى انعكست.

يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يترك سعر الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي 5.25 % ـ 5.50 %. في الأسبوع الماضي، تراجعت مجموعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الإشارة إلى خفض واحد على الأقل لسعر الفائدة هذا العام، وبدلاً من ذلك قالوا فقط إن البيانات الأخيرة تعني أن السياسة النقدية بحاجة إلى أن تكون مقيدة لفترة أطول.

انخفض مقياس مسح ستاندرد آند بورز للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 48.4 من 51.7 في مارس، وهو أول انخفاض في ستة أشهر، في حين انخفض قياس الأسعار المدفوعة للمدخلات إلى 56.5، من أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 58.7 الذي تم الوصول إليه في مارس. ولكن لا يزال معدلاً قوياً. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى 54.1، بعيداً عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 56.4 المسجل في مارس، لكنه لا يزال مرتفعاً أيضاً.

وفي انعكاس للاتجاهات التي شهدناها العام الماضي عندما اشتدت ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات المرتبطة بالأجور بينما تراجعت تكاليف مدخلات التصنيع، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود إلى أسرع زيادة في تكاليف مدخلات التصنيع خلال عام في أبريل، حيث يسجل التصنيع الآن تضخماً حاداً زيادة في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية. وعلى النقيض من ذلك، أبلغ مقدمو الخدمات عن ثاني أقل زيادة في التكلفة الإجمالية خلال ثلاث سنوات ونصف.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة S&P Global Market Intelligence: «إن تدهور الطلب وتباطؤ سوق العمل أدى إلى انخفاض ضغوط الأسعار، حيث شهد شهر أبريل تراجعاً مرحباً به في معدلات الزيادة في أسعار البيع لكل من السلع والخدمات».. «تراجعت توقعات الإنتاج المستقبلي للشركات إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر وسط تزايد المخاوف بشأن التوقعات».

ودخل التصنيع منطقة الانكماش، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 49.9 هذا الشهر من 51.9 في مارس. وانكمشت الطلبيات الجديدة قليلاً بينما تباطأ نمو تشغيل العمالة، ولو بشكل متواضع، وأظهرت سلاسل التوريد علامات على وجود طاقة فائضة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المسح إلى 50.9 في أبريل من 51.7 في الشهر السابق.

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