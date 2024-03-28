ثروة ترامب ارتفعت إلى 6.5 مليارات دولار ليدخل «مؤشر المليارديرات»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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رغم الأزمات المالية والقانونية التي يعاني منها دونالد ترامب، بخلاف الأزمات النقدية التي تعاني منها حملته الرئاسية، أصبح ترامب أكثر ثراءً من أي وقت مضى، فقد ارتفع صافي ثروة ترامب بأكثر من 4 مليارات دولار في الأيام الأخيرة إلى نحو 6.5 مليارات دولار، بحسب ما نقلت CNBC عن بلومبرغ التي تتابع أغنى 500 شخص في العالم.

وجاءت هذه القفزة نتيجة الاندماج الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة بين شركة ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي، ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وشركة وهمية، شركةDigital World Acquisition Corp، المعروفة باسم DWAC. يمتلك ترامب ما يقرب من 80 مليون سهم، أو ما يقرب من 58 %، من شركة Trump Media، التي تدير موقع التواصل الاجتماعي الخاص به Truth Social. عند سعر إغلاق DWAC يوم الاثنين البالغ 49.95 دولاراً للسهم، وبلغت قيمة أسهم ترامب 4 مليارات دولار.

وارتفع سعر سهم DWAC بنسبة 35 % في تعاملات يوم الاثنين، بعد أن خفضت محكمة الاستئناف في نيويورك المبلغ النقدي الذي يحتاجه الرئيس السابق للحصول على سند ينقذه من الاضطرار إلى دفع غرامة احتيال مدني بقيمة 454 مليون دولار على الفور.

في وقت مبكر من يوم الاثنين، بدا ترامب غير قادر على تقديم أكثر من 550 مليون دولار لتأمين السندات التي من شأنها أن تمنع الدولة من التحرك للحصول على أصوله العقارية.

وقضت محكمة الاستئناف بأن ترامب يحتاج فقط إلى دفع سندات بقيمة 175 مليون دولار، كما أوقفت المحكمة تنفيذ الحكم لمدة 10 أيام، ويقول ترامب إن لديه الأموال اللازمة لتغطية تلك السندات.

ونتيجة لدمج وسائل الإعلام والسندات المعدلة، تم إدراج ترامب، 77 عاماً، يوم الاثنين في مؤشر بلومبرج للمليارديرات لأول مرة في حياته.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت ثروته ستبقى بهذا الارتفاع، خاصة أن ترامب يُمنع من بيع أسهمه في DWAC لمدة ستة أشهر، كما أن سعر السهم له تاريخ متقلب.

حققت شركة Trump Media إيرادات تقل عن 3.5 ملايين دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بينما سجلت خسارة صافية قدرها 49 مليون دولار في الفترة نفسها.

وقالت بلومبرج إن تقديرها لصافي ثروة ترامب يستند إلى الإفصاحات الأخلاقية المطلوبة للمرشحين للرئاسة، والملفات العامة المرتبطة بالممتلكات العقارية الرئيسية وتقارير الموظفين.

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