«العلماء» حرب باردة جديدة تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

المصدر: زياد فؤاد

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عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الذي يشغل الروبوتات الدردشة مثلChatGPT، تتخلف الصين عن الولايات المتحدة فيما وصلت إليه من تقنيات، ولكن عندما يتعلق الأمر بإنتاج العلماء الذين يقفون وراء جيل جديد من التقنيات البشرية، هنا يبرز الدور الصين ويتفوق.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز تؤكد الأبحاث الجديدة أن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة في عدد من المقاييس كونها أكبر منتج للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تولد البلاد ما يقرب من نصف باحثي الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم.

وبالمقابل، يأتي حوالي 18 في المائة من الباحثين من مؤسسات الدراسات الجامعية في الولايات المتحدة، وفقًا للدراسة التي أجرتها «ماركو بولو»، وهو مركز أبحاث يديره معهد بولسون، الذي يعمل على تعزيز العلاقات البناءة بين الولايات المتحدة والصين، وتظهر النتائج زيادة للصين، حيث أنتجت حوالي ثلث باحثي الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم قبل ثلاث سنوات، وبالمقابل، استمرت الولايات المتحدة في الوضع نفسه.

وتعتمد هذه الأبحاث على خلفيات الباحثين الذين نُشرت أوراقهم في مؤتمر 2022 لمعالجة المعلومات العصبية، ويُعرف هذا المؤتمر باسم «NeurIPS» ويركز على التقدمات في الشبكات العصبية، التي شكلت تطوراتٍ حديثةً في الذكاء الاصطناعي الإبداعي. تزداد الفجوة في المواهب على مدى العقد الماضي، خلال معظم فترة العقد 2010، استفادت الولايات المتحدة من انتقال أعداد كبيرة من أفضل عقول الصين إلى الجامعات الأمريكية لإكمال درجات الدكتوراه، وظل معظمهم في الولايات المتحدة، ولكن الأبحاث تظهر أن هذا الاتجاه بدأ أيضًا في التغير، حيث يزداد عدد الباحثين الصينيين الذين يبقون في الصين، أو يعودون إليها.

ما يحدث في السنوات القادمة قد يكون حاسمًا حيث تتنافس الصين والولايات المتحدة على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي - وهي تكنولوجيا يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتعزز الصناعات وتدفع الابتكار - مما يحول الباحثين إلى واحدة من أهم المجموعات الجيوسياسية في العالم.

استحواذ

واستحوذ الذكاء الاصطناعي الإبداعي على صناعة التكنولوجيا في وادي السيليكون وفي الصين، مما أدى إلى هلع في التمويل والاستثمار، قاد هذا الانفجار العمالقة التكنولوجيين الأمريكيين مثل Google وشركات الناشئة مثل «أوبن إيه آي»، الذين حاولوا الاستحواذ على العلماء في المجال.

وقد يجذب ذلك السعي العديد من الباحثين الصينيين للعمل في الولايات المتحدة، على الرغم من التوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن، التي قد تثني بعضهم عن القدوم، حسبما أفاد الخبراء.

وتميزت الصين مؤخراً بسعيها لتنمية العديد من المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي جزئيًا، واستثمارها الكبير في التعليم ب هذا المجال، فمنذ عام 2018، أضافت البلاد أكثر من 2000 برنامج دراسات جامعية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 300 برنامج في أرقى الجامعات.

وعلى الرغم من ذلك، لاحظ داميان ما، المدير الإداري لمركز «ماركو بولو»، أن هذه البرامج لم تكن مرتكزة بشكل كبير على التكنولوجيا التي قادت إلى اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «ChatGPT»، بل تركز العديد من هذه البرامج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتصنيع، وليس كثيرًا على الجانب الإبداعي من الذكاء الاصطناعي الذي يهيمن حاليًا على تلك الصناعة في الولايات المتحدة، وفقًا لقوله.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قادت الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا بفضل القدرات البشرية الغريبة للروبوتات الدردشة، فإن جزءًا كبيرًا من هذا العمل تم بواسطة الباحثين المتعلمين في الصين.

ووفقًا للأبحاث، يشكل الباحثون من ذوي الأصول الصينية الآن 38 في المئة من أصحاب المواهب الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، وفي وقت سابق، كان الأشخاص القادمون من الصين يشكلون 27 في المائة من أصحاب المواهب الرائدة العاملين في الولايات المتحدة، مقارنةً بـ 31 في المائة من أبناء الولايات المتحدة.

وقال مات شيهان، الزميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي الذي يدرس الذكاء الاصطناعي الصيني: «تظهر البيانات مدى أهمية الباحثين الصينيين الأصل للولايات المتحدة في تحقيق التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن الولايات المتحدة لا تزال جاذبة، نحن الزعيم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لأننا ما زلنا نجذب ونحتفظ بالمواهب من جميع أنحاء العالم، وخاصةً من الصين».

وقال بيتر أبيل، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومؤسس شركة Covariant للذكاء الاصطناعي والروبوتات: «العمل بجانب أعداد كبيرة من الباحثين الصينيين يعتبر أمرًا مألوفًا داخل الشركات والجامعات الأمريكية الرائدة، إنه حالة طبيعية». في الماضي، لم يكن المسؤولون الأمريكيون عن الدفاع قلقين للغاية بشأن تدفق المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي من الصين، جزئيًا لأن العديد من أكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي لم تتعامل مع بيانات مصنفة السرية، وجزئيًا لأنهم اعتبروا أنه من الأفضل أن يكون لديهم أفضل العقول المتاحة، كما أن نشر البحوث الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح أيضًا كان يقيد المخاوف.

السرية

وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته إدارة ترامب والذي يمنع دخول الطلاب من بعض الجامعات المرتبطة بالجيش في الصين إلى الولايات المتحدة، وتباطؤ نسبي في تدفق الطلاب الصينيين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد، أظهرت الأبحاث أن أعدادًا كبيرة من أذكى عقول الذكاء الاصطناعي المشجعة لا تزال تأتي إلى الولايات المتحدة للدراسة.

وفي الشهر الحالي، تم توجيه اتهامات لمواطن صيني كان مهندسًا في Google بمحاولة نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك الهندسة المعمارية للشرائح الدقيقة الحرجة - إلى شركة مقرها في بكين والتي دفعت له بشكل سري، وفقًا لتهمة اتحادية.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الأعداد الكبيرة من الباحثين الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي العاملين في الولايات المتحدة تشكل الآن لغزًا لصانعي السياسات، الذين يرغبون في مواجهة التجسس الصيني دون تشجيع تدفق المهندسين الصينيين الأفضل في مجال الحوسبة إلى الولايات المتحدة، وفقًا للخبراء المتخصصين في التنافسية الأمريكية.

وقال سوبراو كامبهامباتي، أستاذ وباحث في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة ولاية أريزونا: «العلماء الصينيين يقودون تقريبًا مجال الذكاء الاصطناعي، إذا حاول صانعو السياسات منع الباحثين الصينيين من البحث في الولايات المتحدة، فإنهم يطلقون النار على أنفسهم».

تباين

وسجل صانعو السياسات الأمريكيين متباين، حيث تم انتقاد سياسة إدارة ترامب التي تهدف إلى الحد من التجسس الصناعي الصيني وسرقة الملكية الفكرية، لأنها قامت بمحاكمة عدد من الأساتذة بشكل خاطئ، الأمر الذي جعل العديد من المهاجرين الصينيين يعتبرون أن مثل هذه التصرفات الحكومية شجعت بعض العلماء على البقاء في الصين.

وفي الوقت الحالي، أظهرت الأبحاث أن معظم الصينيين الذين يحصلون على درجات الدكتوراه في الولايات المتحدة يبقون في البلاد، مما يساعد في جعلها المركز العالمي لعالم الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة في التراجع، حيث استضافت حوالي 42 في المائة من أفضل المواهب في العالم، مقارنةً بحوالي 59 في المائة قبل ثلاث سنوات.

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