8 توقعات للأمن الإلكتروني لعام 2024 وما بعده

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت جارتنر عن أبرز ثمانية توقعات في مجال الأمن الإلكتروني لعام 2024 وما بعده. وشملت قائمة أهم التوقعات عدداً من النقاط منها أن اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي سيسهم في تقليص فجوة مهارات الأمن الإلكتروني وتقليل حوادث الأمن الإلكتروني المتعلقة بالموظفين؛ وقيام ثلثي المؤسسات المدرجة على قائمة «جلوبال 100» بتمديد نطاق التأمين الخاص بالمديرين والمسؤولين ليشمل قادة الأمن الإلكتروني، وذلك بسبب الانكشاف القانوني الشخصي؛ وأن تبلغ تكلفة مكافحة المعلومات المغلوطة بالنسبة للمؤسسات أكثر من 500 مليار دولار.

وقالت ديبتي غوبال، مديرة أبحاث لدى جارتنر: مع انتقالنا إلى ما هو أبعد من حدود الممكن مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، تلوح أمامنا فرص المساعدة في حل بعض المشاكل المستمرة التي يشهدها الأمن السيبراني. وتوصي جارتنر بأن يقوم قادة الأمن الإلكتروني بإدراج افتراضات التخطيط الاستراتيجي التالية في استراتيجيات الأمن الإلكتروني الخاصة بهم خلال العامين المقبلين.

1. بحلول عام 2028، سيسهم اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقليص فجوة مهارات الأمن الإلكتروني، ما يلغي الحاجة إلى توفير تعليم متخصص من 50% من شواغر الأمن السيبراني للمبتدئين.

2. بحلول عام 2026، ستشهد المؤسسات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وهيكل مدمج قائم على المنصات وذلك في برامج سلوك وثقافة الأمن الإلكتروني (SBCP)، انخفاضاً بنسبة 40% في حوادث الأمن الإلكتروني الناتجة عن سلوك الموظفين.

3. خلال الفترة الممتدة إلى عام 2026، ستقوم 75% من المؤسسات بإلغاء الأنظمة غير المُدارة والقديمة والأنظمة الإلكترونية المادية، وذلك من استراتيجيات الثقة الصفرية لديها.

4. بحلول عام 2027، ستقوم ثلثا المؤسسات المدرجة على قائمة على قائمة «جلوبال 100» بتمديد نطاق التأمين الخاص بالمديرين والمسؤولين ليشمل قادة الأمن الإلكتروني، وذلك بسبب الانكشاف القانوني الشخصي.

5. بحلول عام 2028، من المتوقع أن يتخطى إنفاق المؤسسات على مكافحة المعلومات المغلوطة 500 مليار دولار ليستهلك بذلك 50% من ميزانيات التسويق والأمن الإلكتروني.

6. خلال الفترة الممتدة إلى عام 2026، سيتولى 40% من قادة إدارة الهوية والوصول (IAM) المسؤولية الرئيسية لكشف الاختراقات المرتبطة بإدارة الهوية والوصول والاستجابة لها.

7. بحلول عام 2027، ستجمع 70% من المؤسسات بين ضوابط منع ضياع البيانات وإدارة المخاطر الداخلية مع سياق إدارة الهوية والوصول من أجل تحديد السلوك المشبوه بفعالية أكبر.

8. بحلول عام 2027، ستسهم 50% من وظائف الأمن الإلكتروني في إعادة تصميم أمن التطبيقات التي سيتم استخدامها بصورة مباشرة من قبل الخبراء غير المختصين في الأمن الإلكتروني وستعود ملكيتها إلى مالكي التطبيقات.

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