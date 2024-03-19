المستثمرون الأكبر سناً يستهدفون استثمارات النمو والتكنولوجيا

المصدر: مارثا موير

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الأداء الضعيف للأصول الأكثر أماناً يدفعهم إلى إعادة التفكير

يضع المستثمرون الأكبر سناً مزيداً من مدخراتهم في استثمارات النمو والتكنولوجيا، في تحدٍ للحكمة التقليدية التي تقول إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً يجب أن يتجنبوا الأصول الأكثر خطورة.

ووفقاً لبيانات من منصة الاستثمار «هارجريفز لانسداون»، فقد ظهرت صناديق مثل «فاندزميث إيكويتي» و«ليندسيل تراين جلوبال إيكويتي»، و«راثبون جلوبال أوبورتيونيتيز»، وهي صناديق نشطة تركز على النمو، وتقع ضمن أفضل 10 صناديق لحسابات الاستثمار الفردية للذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في السنة الضريبية 2023-2024، وتحتل هذه الصناديق المرتبة الأولى والثانية والسابعة على التوالي.

ولم تظهر تلك الصناديق على الإطلاق في السنة الضريبية السابقة، عندما قامت مجموعات «جنرال جروب»، و«أفيفا»، و«ريو تينتو»، و«جوبيتر آسيان إنكوم»، التي تركز على الشركات الآسيوية ذات العائد المرتفع، وشركة «بي إيه إي سيستمز»، بشق طريقها إلى المراكز الخمسة الأولى.

ومع اقتراب المستثمرين الأكبر سناً من لحظة التقاعد، يتغير مزيج محفظتهم عادة، ويتخذا اتجاهاً نحو تقليل المخاطر، وضمان الحفاظ على رأس المال. ويتم تحقيق ذلك بشكل تقليدي من خلال التركيز على سندات الحكومة والشركات عالية الجودة والنقد والذهب والأسهم الدفاعية التي تدفع أرباحاً موثوقة.

ولكن وفقاً لمنصة «هارجريفز لانسداون»، قد لا يكون هذا النهج كافياً للحفاظ على مستوى معيشة مريح في وقت لاحق من الحياة، خاصة في السنوات الأخيرة، بسبب الأداء الضعيف للاستثمارات الأكثر أماناً، مثل سندات المملكة المتحدة.

وقالت إيما وول رئيسة قسم تحليل وأبحاث الاستثمار في هارجريفز لانسداون: «بما أن الكثير منا يعيش لفترة أطول بكثير الآن، فإن هناك حجة تقول إنه بدون مخاطر كافية في محفظة التقاعد، فإن استثماراتك لن تكفي لمتطلبات العمر الطويل».

ومن المؤشرات الشائعة بين المستثمرين الأكبر سناً أيضاً، مؤشر«ليجال آند جنرال»، ومؤشر «إنترناشيونال إندكس»، ويتميز كل منهما بشكل كبير بالاستثمار في شركات التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وأبل وإنفيديا. وكان المؤشران في المركزين التاسع والعاشر بين الأكثر شعبية في عمليات الشراء خلال 2023 - 2024، وفقاً لـ «هارجريفز لانسداون».

وفي منصة «إنترأكتيف إنفستور» المنافسة، كانت الاستثمارات نفسها تحتل ثاني وتاسع الخيارات الأكثر شعبية في الشراء. كما زاد المستثمرون الأكبر سناً انكشافهم على التكنولوجيا، من خلال صندوق «ليون تراست جلوبال تكنولوجي» و«بولار كابيتال تكنولوجي تراست».

ووفقاً لمايرون جوبسون، كبير محللي التمويل الشخصي في شركة «إنترأكتيف إنفستمنت»، فإن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، يفضلون الشركات البريطانية الكبرى التي تدفع أرباحاً عند اختيار الأسهم، لكن «هناك أدلة على تزايد المغامرة في خيارات الاستثمار التي تعكس موضوعات الاتجاهات السائدة في الوقت الحاضر».

وقال: «سيتعين على كثير من الناس التأكد من أن أفق الاستثمار في حياتهم أطول مما كان عليه قبلاً على الإطلاق. وعلى هذا النحو، سيخاطر الناس بشكل أكبر بسبب ذلك». وأضاف «لقد عادت التكنولوجيا أيضاً وسط الإثارة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصناعات المختلفة».

كما يفضل المستثمرون الأكبر سناً صناديق الأسواق الناشئة الأكثر تقلباً، مثل صندوق «جوبيتر إنديا»، على خلفية النمو الاقتصادي القوي في البلاد.

على أية حال، مما يثبت أن الأكبر سناً لم يتخلوا تماماً عن الاستثمار الأكثر أماناً والمعتمد على الدخل، فهم يستثمرون في صندوقين للدخل، يقعان ضمن أفضل 10 صناديق على تصنيف «هارجريفز لانسداون»، وهما: «أرتيمس إنكوم» و«بي إن واي ميلون جلوبال إنكوم». وكذلك في الأسهم المالية، مثل «ليجال آند حنرال» و«لويدز بانكينج جروب»، التي تقدم عوائد أرباح جذابة بنسبة 8.18% و5.6% على التوالي.

وما إذا كان المستثمر الأكبر سناً يتطلع إلى الأصول الأكثر خطورة أم لا، فإن ذلك يعتمد على ظروف دخل التقاعد. فالذين التزموا بالفعل باستثمار جزء من أموالهم في شكل من أشكال الدخل، قد يستثمرون بشكل أقل تحفظاً بجزء آخر، وكذلك لأسباب تتعلق بالتنويع.

وقال ليث خلف من شركة «إيه جيه بيل»: «قد يكون الذين لديهم معاشات تقاعدية كبيرة أو دخل عقاري على استعداد للاستثمار بشكل أسرع قليلاً وأقل تحفظاً». وأضاف: «ربما يتخذ البعض الآخر ببساطة نهجاً أكثر توازناً في استثماراتهم، بدلاً من التركيز على الدخل وحده، ومن الممكن بالطبع خلق دخل من استثمارات النمو، عن طريق تسييل الأسهم».

وفي حين أن الأسهم المحافظة، مثل «لويدز» و«جي إس كيه» و«رولز رويس»، تحظى بشعبية لدى عملاء «إيه جيه بيل»، الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، كانت شركة «إنفيديا» لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، هي الخيار الرابع الأكثر شعبية بالنسبة لهم خلال العام الجاري حتى الآن، بعد أن ارتفع سهمها بنسبة 82%.

رغم ذلك، هناك أسباب فريدة تجعل المستثمرين الأكبر سناً يميلون إلى الاستثمار في أصول أقل خطورة.

وقال جوبسون: «على الناس أن يأخذوا في الاعتبار تكلفة الرعاية الصحية مع تقدمهم في السن. لهذا السبب استثمر كثير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً الكثير تاريخياً في صناديق الدخل، حتى يتمكنوا من زيادة دخلهم في حالة وجود مشكلات صحية».

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