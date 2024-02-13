ميشلان تعتزم رفع أجور العمال في فرنسا 5% خلال العام الحالي

المصدر: باريس - (د ب أ)

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تتوقع شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان ارتفاع أجور عمالها مع تراجع أسعار الطاقة والخدمات اللوجيستية خلال العام الحالي، رغم التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق الجغرافية مثل جنوب البحر الأحمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيف شابو المدير المالي للشركة قوله في حوار عبر الهاتف إنه من المحتمل أن يعوض تراجع تكاليف النقل والطاقة تأثير الزيادة في الأجور خلال العام الحالي ككل.

وتعتزم ميشلان زيادة أجور عمالها في فرنسا بنسبة 5% خلال العام الحالي، في حين تتوقع تراجع أسعار الطاقة والنقل وبعض المواد الخام.

في الوقت نفسه، لا تتوقع الشركة تأثيرات سلبية كبيرة على أزمة الملاحة في البحر الأحمر واضطرار أغلب السفن القادمة من آسيا إلى أوروبا وبالعكس إلى الدوران حول أفريقيا مما يؤدي إلى زيادة زمن الرحلة بما يتراوح بين 10 و12 يوماً. وتقول الشركة إن تأثير هذه الأزمة لا يزيد على 4% من إجمالي إنتاجها أو استهلاكها من المواد الخام.

يذكر أن العديد من شركات الملاحة والنقل البحري العالمية توقفت عن استخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب استهداف للسفن التجارية.

وقال المدير المالي إن أزمة النقل البحري الحالية تكاد لا تذكر مقارنة باضطراب سلاسل الإمداد الذي شهده العالم أواخر 2021 وأوائل 2022.

من ناحية أخرى أشار شابو إلى استعداد ميشلان لعقد صفقات اندماج واستحواذ سواء بهدف النمو في قطاع صناعة الإطارات أو التوسع في مجالات عمل أخرى.

ورداً على سؤال عن مدى استعداد الشركة للدخول في صفقات استحواذ تزيد قيمتها على مليار يورو، قال شابو «نستطيع دراسة أي شيء وفقاً لحجم الصفقة، والأمر يتوقف على الفرصة».

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