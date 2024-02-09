2.15 مليار دولار أرباح «ديزني» الفصلية.. والإيرادات 23.5 ملياراً

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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بدأت «ديزني» عام 2024 بتحقيق أرباح أفضل مما كان متوقعاً وتكبد خسائر أقل في البث التدفقي، بالإضافة إلى إعلانها الاستثمار في «إبيك غيمز» (ناشرة لعبة فورتنايت) وقرار عرض فيلم جولة تايلور سويفت الموسيقية عبر منصتها ديزني+.

وحققت المجموعة إيرادات بـ23.55 مليار دولار بين أكتوبر وديسمبر، مع تسجيل ربح صاف بـ2.15 مليار دولار، في نتيجة فاقت التوقعات.

ونجحت «ديزني» في خفض الخسائر التشغيلية لمنصاتها للبث التدفقي (ديزني+، هولو، اي اس بي ان+) إلى 138 مليون دولار، بعدما كانت 984 مليوناً قبل عام.

وأعلنت ديزني عن الاستثمار بـ1.5 مليار دولار في «إبيك غيمز»، الشركة الناشرة للعبة «فورتنايت» الشهيرة.

وقال رئيس «ديزني» بوب إيغر إن المجموعة تريد إنشاء «عالم جديد من الألعاب والترفيه»، مشيراً إلى إمكان «دمج عالم ديزني في فورتنايت، فيصبح بإمكان المستخدمين اللعب وابتكار ألعابهم الخاصة ومشاهدة مقاطع فيديو، وربما التفاعل بعضهم مع بعض والتسوق». وأبدى أمله في العثور على جماهير جديدة لماركات «ديزني» ولامتيازات الشركة كـ«ستار وورز» وأبطال «مارفل» الخارقين.

وأضاف «ستصبح ديزني+ في الشهر المقبل، المنصة الحصرية لعرض فيلم الجولة التاريخية لتايلور سويفت». وحقق فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» الذي سيكون متاحاً على المنصة في 15 مارس، إيرادات عالمية بـ261 مليون دولار.

وخسرت منصة البث التدفقي التي أطلقت في نهاية 2019 نحو 1.3 مليون مشترك خلال موسم الأعياد، بسبب الارتفاع في الأسعار. وباتت تضم راهناً 111.3 مليون مشترك، من دون الأخذ في الاعتبار المشتركين في نسختها الهندية «ديزني+ هوتستار». والثلاثاء الماضي، أعلنت كل من «إي اس بي ان» التابعة لـ«ديزني» و«فوكس» و«وارنر براذرز ديسكوفيري» عن إطلاق منصة بث تدفقي جديدة تتعلق بالأحداث الرياضية، مما يشكل تقارباً كبيراً بين المتنافسين على خلفية مسألة التكاليف الكبيرة لحقوق البث.

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