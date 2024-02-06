معدل البطالة في بريطانيا أقل من التوقعات

المصدر: (لندن - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في بريطانيا كان أقل من التوقعات السابقة في الثلاثة أشهر التي انتهت في نوفمبر 2023.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التغييرات التي جرى إدخالها على الطريقة الذي يجمع بها البيانات في شأن القوة العاملة البريطانية أدت إلى مراجعة معدل البطالة نزولاً إلى 3.9 % في الربع المذكور، من تقدير سابق نسبته 4.2 %.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن مكتب الإحصاء راجع معدل الخمول صعوداً إلى 21.9 % في ثلاثة الأشهر التي انتهت في نوفمبر، من 20.8 % التي سجلت سابقاً.

وتأتي التغييرات عقب إصلاح شامل لمسح القوة العاملة الذي يجريه مكتب الإحصاء الوطني عقب استجابات منخفضة كانت تعني أن البيانات كانت غير موثوق بها للغاية.

وتُقدر البيانات الرسمية معدلات التوظيف والبطالة منذ يوليو من سنة 2023، مستندة إلى البيانات السابقة باستخدام سجلات ضريبية حكومية منفصلة وبيانات في شأن المطالبات بإعانة البطالة.

وباستخدام تلك التقديرات، ظل معدل البطالة ثابتاً عند %4.2 منذ ثلاثة الأشهر التي انتهت في يونيو من سنة 2023، كما أدى تعديل البيانات السابقة إلى مراجعة مكتب الإحصاء الوطني معدل البطالة نزولاً إلى 4 % في ثلاثة الأشهر التي انتهت في أكتوبر و4.1 % في ثلاثة الأشهر التي انتهت في سبتمبر من 4.2 % في كل ربع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز