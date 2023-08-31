المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر أغسطس الجاري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بعد تراجعها لثلاثة أشهر على التوالي.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر وبلغ 4.8% في أغسطس الجاري مقارنة بـ 4.3% في يوليو الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وترجع زيادة المؤشر إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 6.8%.

من ناحية أخرى، تراجعت أسعار الأطعمة للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الجاري من 12.7% إلى 11.1%.

وأكد المكتب نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني، بعدما لم يحقق أي نمو خلال الربع الأول.

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4%. كما نمت الصادرات بنسبة 2.7% بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات المصنعة، وارتفعت الواردات بنسبة 1.6% بسبب واردات الطاقة.

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