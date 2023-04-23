زيمبابوي تحتفظ بعملتها المحلية قانونياً

المصدر: هراري - د ب أ

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تعتزم زيمبابوي الاحتفاظ بعملتها المحلية، كعملة قانونية، حتى في الوقت الذي أصبح فيه الدولار الأمريكي الآن العملة المفضلة لمعظم المعاملات في الاقتصاد.

وذكر متولي نكوب وزير مالية زيمبابوي، أن الاستخدام الواسع للدولار لا يثير قلق السلطات، التي تعتبره بدلاً من ذلك وسيلة الوصول إلى العملات الأجنبية، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس.

وأضاف إن البلاد غير مؤهلة للوصول إلى خطوط ائتمان، من مؤسسات مالية متعددة الأطراف، نظراً لأنها مدينة بأكثر من 14 مليار دولار. كان الوزير قد صرح، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في لندن أمس الأول الجمعة «زيمبابوي واضحة للغاية، عملة المعاملات التجارية هي الدولار الزيمبابوي والدولار الأمريكي وهذا الأمر مريح لنا بشدة. الآن الدولار الزيمبابوي موجود».

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