«بروكفيلد» تعرض شراء «نتورك إنترناشيونال» بـ 2.6 مليار دولار

المصدر: أوتاوا - رويترز

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قدمت بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول عرضاً منافساً بـ 2.13 مليار استرليني (2.65 مليار دولار) للاستحواذ على نتورك إنترناشيونال للمدفوعات، وهو يتجاوز في قيمته عرضاً مشتركاً مقدماً من سي.في.سي كابيتال وفرانسيسكو بارتنرز.

وقالت نتورك إنترناشيونال، ومقرها الإمارات إنها تقيم عرض بروكفيلد، فيما يمكن أن يكون بداية حرب مزايدات على أكبر شركة لخدمات المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.وعرضت بروكفيلد 400 بنس للسهم مقابل 387 بنساً في العرض المشترك من سي.في.سي كابيتال وفرانسيسكو بارتنرز،الذي تم الكشف عنه الاثنين الماضي. وارتفعت أسهم نتورك إنترناشيونال المدرجة في لندن بأكثر من 11 % إلى 400.2 بنس خلال التعاملات أمس.

وتوفر نتورك إنترناشيونال بوابات دفع للتجار عبر الإنترنت، ويظهر موقعها الإلكتروني أنها تعاملت مع مدفوعات بأكثر من 42 مليار دولار لما يزيد على 150 ألف تاجر 2021. ولدى سي.في.سي كابيتال وفرانسيسكو بارتنرز حتى 11 مايو بينما أمام بروكفيلد حتى 19 مايو إما لتقديم عرض نهائي للشركة وإما الانسحاب.

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