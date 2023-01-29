مبيعات الصين من الهواتف الذكية تراجعت في 2022 لأدنى مستوى في 10 سنوات

المصدر: رويترز

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كشفت شركة (آي.دي.سي) لأبحاث السوق، اليوم الأحد، إن مبيعات الصين من الهواتف الذكية تراجعت 13% على أساس سنوي في عام 2022، ليسجل هذا القطاع أكبر انخفاض خلال عقد في ظل توخي المستهلكين الحذر في الإنفاق.

وبلغ إجمالي عدد الأجهزة التي تم شحنها 286 مليوناً، انخفاضاً من 329 مليوناً العام السابق.

ووفقاً لتقرير للشركة فإن هذا يعني أن إجمالي مبيعات 2022 كان الأدنى منذ عام 2013، كما كانت هذه هي السنة الأولى منذ ذلك الحين التي تنخفض فيها المبيعات السنوية لما دون 300 مليون.

وكانت "فيفو" المصنعة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد العلامة التجارية الأكثر مبيعاً على مدار العام، إذ بلغت حصتها السوقية 18.6%. إلا أن إجمالي شحناتها انخفض 25.1% على أساس سنوي. وجاءت أونر في المرتبة الثانية بين أفضل العلامات التجارية مبيعا، وزادت شحناتها بأكثر من 34% إلا أن هذا جاء نتيجة أساس المقارنة المنخفض.

وجاءت شركة أبل في المرتبة الثالثة في 2022.

وألقت الضوابط الصارمة لمكافحة كوفيد في الصين بثقلها على الاقتصاد الذي تراجع العام الماضي لواحد من أسوأ مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن.

ويأتي تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الصين متماشياً مع أداء القطاع حول العالم. ووفقاً لـ"آي.دي.سي"، وصلت شحنات الهواتف الذكية حول العالم إلى 1.2 مليار، وهو أدنى مستوى منذ 2013 بما يعادل انخفاضاً سنوياً بأكثر من 11%.

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