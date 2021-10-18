"الدفيئات الذكية" الصينية.. جنة الزراعة في الصحراء بدون ماء

المصدر: البيان

أنشئت قاعدة للدفيئات الذكية لزراعة الخضروات في مجمع التعاون الزراعي بين الصين وإسرائيل الواقع في صحراء غوبي بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية

بدأ بناء هذه الدفيئات في سبتمبر العام 2018، وتغطي مساحة أكثر من 200 ألف متر مربع باستثمار قدره 54 مليون يوان.

وبالاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية المتقدمة، يمكن زراعة الخضروات والفواكه بدون حاجة إلى مياه الري والتربة، حيث يتم استبدال التربة من خلال تخمير سيقان الذرة وروث الأبقار والأغنام عند ارتفاع درجات الحرارة. بينما يتم توفير المياه والأسمدة للمحاصيل من خلال تقنية الري بالتنقيط.

تجدر الإشارة إلى أن المياه المستخدمة هي المياه المثلجة النقية وغير الملوثة من جبال تشيلاينشان المحلية.

وتم تجهيز الدفيئات بجهاز للاستشعار لمراقبة نمو النباتات، كما أن الخليط السائل المكون من المياه والأسمدة التي يتم ضخها في أنابيب الري بالتنقيط تعمل على تلبية احتياجات نمو النباتات في الوقت الحقيقي.

تحتل منطقة شمال غربي الصين مساحة شاسعة من صحراء غوبي.

في هذا الصدد، قال رن هونغ يا، المسؤول في المجمع الزراعي أن الدفيئات الذكية: لا تحل بشكل فعال مشكلة نقص التربة فحسب، بل تقلل أيضا من كمية استخدام الأسمدة بنسبة 40٪ مقارنة بالزراعة التقليدية، كما تقلل من استهلاك المياه بأكثر من 30%.

وأضاف أنه تتم زراعة الطماطم الصغيرة والفلفل الملون والبطيخ بشكل أساسي في هذه الدفيئات. ويمكن للمتر الواحد إنتاج 25 كم من الطماطم الصغيرة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة إنتاج الطماطم الصغيرة حوالي 10 ملايين في العام 2021. وتورد بشكل رئيسي للأسواق الراقية في بكين وشانغهاي وغيرهما من المدن الكبيرة في الصين.

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