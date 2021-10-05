فانتازيا الصينية للتطوير العقاري تعجز عن سداد أقساط من ديونها

المصدر: د ب أ

تواجه شركة التطوير العقاري الصينية فانتازيا أزمة مالية بعد فشلها في سداد قيمة سندات مستحقة، لتنضم إلى قائمة الشركات العقارية الصينية التي تواجه مشكلات مالية وفي مقدمتها الشركة العملاقة إيفرغراند.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لشركة فانتازيا اأمس الاثنين القول إنها لم تسدد سندات مستحقة أمس بقيمة 7ر205 مليون دولار.

وفي بيان منفصل قالت شركة كانتري جاردن سيرفسز هولدنجز لإدارة العقارات في الصين إن شركة تابعة لمجموعة فانتازيا لم تسدد قرضا مستحقا أمس بقيمة 700 مليون يوان صيني (108 ملايين دولار)، ومن المحتمل إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها.

وقالت فانتازيا، التي يوجد مقرها في مدينة شينشن الصينية، إن الإدارة ومجلس الإدارة "سيناقشان التأثير المحتمل على الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها" لعدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة اليوم.

كانت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية قد أوقفت أمس الاثنين تداول سهم إيفرغراند بسبب مشاكلها المالية.

ولم تعلن إدارة البورصة في البيان الصادر أمس عن سبب وقف التداول.

يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة.

تعتبر شركة إيفرغراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم، حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار.

ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.

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