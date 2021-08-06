تراجع طفيف لأسعار الذهب

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات الأمريكية الخميس بعد استقرارها الاربعاء.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 60ر5 دولارات أي بنسبة 3ر0% إلى 90ر1808 دولارات للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، بعد ارتفاعه أول أمس بمقدار 40ر0 دولار إلى 50ر1814 دولار للأوقية.

جاء التراجع الطفيف لسعر الذهب في ظل التفاؤل بشأن بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها الجمعة مما يقلل جاذبية الذهب كملاذ استثماري.

وقبل صدور بيانات الوظائف أصدرت وزارة العمل الأمريكية صباحأمس بياناتها الأسبوعية بشأن طلبات إعانة البطالة والتي أظهرت تراجعا طفيفا في عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع خلال الاسبوع الذي انتهى في 31 يوليو الماضي.

وجاء في بيان الوزارة أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 385 ألف طلب، بانخفاض بواقع 14 ألف طلب عن المستوى الذي تم تسجيله الاسبوع السابق وبلغ 399 ألف طلب.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 384 ألف طلب.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري بلغ 7ر75 مليار دولار، مقابل 71 مليار دولار خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون وصول العجز إلى 1ر74 مليار دولار خلال حزيران/يونيو الماضي، مقابل 2ر71 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال ماهر رشيد خبير الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن "ازدهار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعثر الطلب من الخارج أدى إلى اتساع العجز التجاري للشهر الثاني على التوالي".

ويعكس العجز الأعلى من المتوقع للميزان التجاري الزيادة الحادة في قيمة الواردات بنسبة 1ر2% إلى 4ر283 مليار دولار بعد زيادتها بنسبة 3ر1% خلال أيار/مايو الماضي إلى 5ر277 مليار دولار.

في الوقت نفسه زادت قيمة الصادرات الأمريكية خلال يونيو الماضي بنسبة 6ر0% إلى 7ر207 مليارات دولار بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق إلى 5ر206 مليارات دولار.

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