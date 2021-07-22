الصين تفتتح أكبر سوق في العالم لتداول حصص انبعاثات الكربون

المصدر: البيان

أطلقت الصين يوم 16 يوليو الجاري أكبر منصة وطنية رفيعة المستوى لتداول حصص انبعاثات الكربون.

يُذكر أن صناعة توليد الطاقة ستكون الصناعة الأولى التي يتم إدراجها في سوق الكربون الوطني، حيث إنه في هذه المرحلة الأولى سيتم إجراء التداول الفوري للحصص فقط بين الشركات الرئيسية العاملة في مجال صناعة توليد الطاقة.

صرح تشاو ينغمين، نائب وزير البيئة الصيني، يوم 14 يوليو خلال إحاطة سياسية عقدها مجلس الدولة الصيني إلى أن هذه السنة تمثل الدورة الأولى التي يتم فيها امتثال الجميع إلى سوق الكربون الوطني في الصين، حيث سيشارك في هذه السوق في المرحلة الأولية حوالي ألفي شركة تنتج أكثر من أربع مليارات طن من الكربون سنويا، مما يعني أنه بمجرد إطلاق سوق تداول انبعاثات الكربون ستصبح الصين أكبر سوق للكربون في العالم تغطي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ما الذي يعنيه مصطلح تداول حصص انبعاث الكربون؟

بكل بساطة هو يعني بيع وشراء حقوق انبعاث ثاني أكسيد الكربون كسلعة. قبل عقد أي صفقة ستحدد الحكومة حصة انبعاثات الكربون خلال فترة محددة، أي حق انبعاثات الكربون بالنسبة للشركات والمؤسسات الرئيسية.

على سبيل المثال إذا زادت حصة الشركة "أ" من الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي وكانت انبعاثات الكربون الفعلية أقل من حصتها المخصصة لها فيمكنها بيع حقوق انبعاثات الكربون المتبقية في السوق؛ أما إذا تجاوزت حصة انبعاثات الكربون الخاصة بالشركة "ب"، فإنها تحتاج إلى شراء حقوق انبعاثات الكربون من الشركات الأخرى بأسعار السوق لتعويض انبعاثات الكربون الزائدة التي تُصدرها.

إن إنشاء الصين لسوق وطني لتجارة انبعاثات الكربون هو ابتكار مؤسسي رئيسي لاستخدام آليات السوق للتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها وتعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون.

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