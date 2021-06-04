زيادة نمو الوظائف الأمريكية في مايو وتراجع البطالة إلى 5.8%

المصدر: واشنطن - رويترز

زاد أرباب الأعمال الأمريكيون نشاط التوظيف في مايو، إذ أدى انحسار تأثيرات الجائحة بدعم من التطعيمات، ما استقطب مزيداً من الأشخاص إلى قوة العمل، وهو ما يقدم مؤشراً إلى أن الاقتصاد ما زال في طريقه للتعافي من الركود الناجم عن كوفيد 19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة من كثب إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 559 ألفاً الشهر الماضي.

وروجعت بيانات أبريل برفع طفيف لتظهر إضافة 278 ألف وظيفة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 266 ألفاً.

كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 650 ألفاً في مايو.

وانخفض معدل البطالة إلى 5.8% من 6.1% في أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز