النفط يبلغ ذروة عامين فوق 72 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

واصل النفط مكاسبه أمس، متجاوزاً 72 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات أوبك+ وتعافي الطلب، مما أبطل أثر المخاوف حيال التوزيع المتفاوت للقاحات «كوفيد 19» في أنحاء العالم.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قد قالوا يوم الثلاثاء إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المعروض. وأظهر تقرير أسبوعي الخميس تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وكان خام برنت مرتفعاً 65 سنتاً بما يعادل 0.9 % إلى 71.96 دولاراً للبرميل. وبلغ الخام ذروة خلال اليوم عندما سجل 72.17 دولاراً، أعلى سعر له منذ مايو 2019. وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتاً أو 1.1 % مسجلاً 69.59 دولاراً بعد أن لامس سابقاً 69.76 دولاراً، ذروته منذ أكتوبر 2018.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة «بعد الكثير من إضاعة الوقت، يبدو أن برنت قد وجد موطناً جديداً فوق 70 دولاراً. فصل الصيف واستئناف الأنشطة الاقتصادية عالمياً من الأمور الإيجابية بالنسبة للطلب على النفط في النصف الثاني من العام».

يتجه برنت لتحقيق مكاسب تتجاوز 3.2 % هذا الأسبوع، ويتجه الخام الأمريكي لزيادة 5 %. وسيكون ذلك أسبوع المكاسب الثاني على التوالي لكلا العقدين.

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