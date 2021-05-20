انخفاض أسعار الذهب

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ تدعم الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل حديث من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن خفض وتيرة شراء الأصول، مما أثر على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1868.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1869.10 دولار.

أظهر محضر اجتماع مجس لالاحتياطي الاتحادي الذي نشر أمس الأربعاء أن "عددا" من المسؤولين يعتقدون أنه إذا استمر التعافي، فقد يكون من المناسب "البدء في مناقشة خطة لتعديل وتيرة شراء الأصول".

وقالت جورجيت بويل المحللة في إيه.بي.إن أمرو إن الأحاديث حول هذا الخفض أثرت على المعنويات في أسواق الذهب.

وقالت "نحن الآن عند مستويات مقاومة حاسمة بالمعايير فنية... ما زلنا نتوقع ارتفاع الدولار وزيادة طفيفة في العائدات الحقيقية، مما سيدفع الذهب للانخفاض مرة أخرى".

زادت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير، لكنها محت معظم المكاسب بعد أن تعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بعد محضر اجتماع الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2487.31 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.55 دولار، ينما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1198 دولارا.

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