حيازة الصين من السندات الأمريكية تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2019

المصدر: بكين - وكالات

ارتفعت حيازة الصين من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير، مسجلة أطول سلسلة مشتريات منذ عام 2017، وذلك مع ارتفاع العائدات.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة الصين ارتفعت بمقدار 9 مليارات دولار خلال فبراير إلى 1.1 تريليون دولار، وهو المستوى الأعلى منذ يوليو 2019.

وتعد الصين ثاني أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية بعد اليابان، التي انخفضت حيازتها في فبراير بمقدار 18.5 مليار دولار إلى 1.26 تريليون دولار.

وذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام بحوالي 34 نقطة أساس خلال فبراير إلى 1.4%.

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