"جيه إل إل": صورة جديدة للمساحات المكتبية المستقبلية بعد الجائحة

المصدر: دبي - البيان

أجرت جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية، استطلاعاً للرأي، تناولت فيه آراء الشركات في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، حول الغرض من المساحات المكتبية المادية، والحاجة إلى "رسم صورة جديدة" لمستقبل العمل. وكان لجائحة فيروس "كورونا" تداعيات كبيرة على الحياة العملية وبيئة المكاتب، ما أدى إلى تسريع وتيرة التحول في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم.

وتوصل الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 3000 موظف، يعملون في شركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم، إلى أن المساحات المكتبية تحتاج في مرحلة ما بعد الجائحة، إلى ثلاث ضرورات رئيسة لا غنى عنها، وهي: العمل عن بُعد، وإعادة التفكير والنظر في المساحات المكتبية، باعتبارها مركزاً اجتماعياً، وتوفير تجارب بشرية يغلب عليها الطابع الشخصي.

ويتألف يوم العمل في العصر الحديث، من عناصر مختلفة، من بينها العمل بتركيز، والتعاون مع الزملاء، والتواصل الاجتماعي والتعلم. وبحسب البحث الذي أجرته شركة جيه إل إل، يتراجع النموذج التقليدي للمساحات المصممة لنظام العمل المكتبي، ويفسح الطريق أمام نظام العمل المعتمد على الحركة والنشاط، وهو نموذج يسمح للموظفين بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من بيئات العمل القائمة، وفقاً للمهام التي يتعين إنجازها خلال فترة وجودهم في المكاتب.

وظهرت بعض الاعتبارات ومجالات التركيز الرئيسة في حقبة ما بعد جائحة كوفيد 19، ويتعين مراعاتها عند وضع استراتيجيات أماكن العمل، التي تُركز على الموظف. وفي ما يلي بعض من هذه الاعتبارات ومجالات التركيز:

- نموذج المساحات المكتبية المختلطة: النموذج المختلط، هو مستقبل المساحات المكتبية، إذ يجمع هذا النموذج، أفضل ما في نموذج العمل التقليدي والعمل عن بعد، فمن المنتظر أن تصبح المساحات المكتبية، امتداداَ لحياتنا، ومكاناً يمكن للموظفين فيه المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتواصل والتعلم. وينبغي أن يستفيد النموذج الجديد من الأبعاد العاطفية والرقمية والمادية، وينبغي بناء هذا المزيج، مع مراعاة ثقافة كل شركة، ومراعاة الاتجاهات السائدة في القطاع الذي تنتمي إليه كل شركة. وسيتطلب ذلك فهماً متعمقاً لخصائص وقدرات الكوادر البشرية في الشركة، وتوقعاتهم، وسيعتمد أيضاً اعتماداً كبيراً على مدى إمكانية أداء كل دور من الأدوار، من خلال العمل عن بعد.

- التقنية: فرضت الجائحة على الشركات، أن تتبنى وتطبق تقنيات جديدة، بمعدل أسرع مما كان عليه في السابق، كما أصبح تكامل الشركات رقمياً، وتطويرها للحلول الذكية أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظراً لضرورة تمكين الموظفين من التواصل من أي مكان، وفي أي وقت. ويعد تخطيط المساحات مع وضع التقنية في الاعتبار، واختيار الحلول التي تدعم المهام والعمليات والفرق، جانباً حاسماً في تطوير مكان عمل يعتمد على التقنية.

- أنماط التنقل: في ظل جهود الشركات الرامية للتكيف مع الظروف الجديدة، التي فرضتها الجائحة العالمية، والتي من المقرر أن تشمل المرونة وسرعة الحركة، كان لزاماً عليها أن تتوصل إلى طرق تضمن من خلالها استمرار مشاركة موظفيها وتحفيزهم وإلهامهم. ويمكن تقييم أنماط التنقل الخاصة بالشركة، وإعادة مواءمتها، بما يلبي أهداف العمل في المستقبل، من خلال إجراء تقييم لاستراتيجيات أماكن العمل، كما يمكن للمؤسسات، من خلال تحليل متطلبات القوى العاملة والمساحات والأصول، أن تبدأ في تحديد البيئة العامة، التي يمكن فيها للموظفين تحقيق أقصى قدر من الابتكار والإنتاجية.

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