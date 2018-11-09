«ألف للتعليم» تستضيف المنتدى الأول حول التحوّل الرقمي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

استضافت «ألف للتعليم»، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في مقرها الرئيسي بمدينة مصدر في أبوظبي، المنتدى التعليمي الأول لها تحت عنوان «التحوّل الرقمي في قطاع التعليم».

وركز المنتدى، الذي شمل عددًا من الجلسات والندوات والعروض التوضيحية، على أهم التطورات والرؤى المستقبلية لتطبيق التكنولوجيا في مجال التعليم وأبرز البحوث والاكتشافات في مجال الذكاء الاصطناعي والرسوم البيانية وقياس مستوى المشاركة في الصفوف الرقمية، قدمها عدد من الأكاديميين والباحثين في المجالات ذات الصلة. فيما تم استعراض التجربة الرائدة والآفاق المستقبلية لشركة «ألف للتعليم» والتعريف بنظامها التعليمي المبتكر القائم على التكنولوجيا الرقمية.

وتطرّق الدكتور ناصر العويشق، المدير التنفيذي للمحتوى والحلول التكنولوجية في شركة تطوير للخدمات التعليمية، إلى التحول الرقمي في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية، وأبرز التحولات التي يشهدها القطاع في المملكة والإصلاحات الرقمية التي تم إدخالها، والتي ركّزت على الانتقال من النموذج التعليمي المُتمحور حول المعلم إلى نموذج يضع الطالب في محور العملية التعليمية ككُل.

وقال جيوفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «نحن سعداء وفخورون بتنظيم هذا المنتدى لتبادل الأفكار والرؤى وتطوير المبادرات والاستراتيجيات، حيث تعتمد شركة ألف للتعليم على مجموعة من القيم الرئيسية أهمها المرونة والانفتاح على فرص التعلّم والاستكشاف والتكيّف، وأيضا العمل على تحسين نماذجنا وعملياتنا لدعم هذا التحول الرقمي في مجال التعليم».