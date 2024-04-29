اليابان تسد فجوة سيارات كهربائية خلفتها الصين

المصدر: (مونتريال- بلومبرغ)

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يعد الوقت الراهن مناسباً لاغتنام شركات السيارات اليابانية العريقة الفرصة للتوسع في أمريكا الشمالية، لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية، لاسيما أن سياسات الولايات المتحدة الحمائية ومخاوفها الأمنية، تعيقان التوسعات الخارجية لشركات صينية، ما يفسح المجال أمام الشركات التي تعتبرها الحكومات الغربية أكثر ودية.

وتعتبر شركة «هوندا موتور» مثالاً جيداً على ذلك، إذ ذكرت «بلومبرغ نيوز»، أن العملاق الياباني على وشك إبرام صفقة مع كندا، لإنشاء مصنع في أونتاريو لتصنيع سيارات كهربائية، وستتلقى حوافز من الحكومة الفيدرالية، كما أنها ستأتي بجانب المصنع الحالي المخصص للسيارات العاملة بمحركات الاحتراق في أليستون بمقاطعة أونتاريو.

وتحرص كندا على جذب المزيد من إنتاج السيارات الكهربائية، لتضاف إلى مصانع تجميع السيارات التقليدية المملوكة بالفعل لكل من «فورد موتور»، و«جنرال موتورز»، و«تويوتا موتور».

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