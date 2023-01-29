«المشروعات التجارية فولفو» تعزز جهودها في مجال الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الفطيم للمشروعات التجارية، الممثل الرسمي لعلامة فولفو في الإمارات، عن استضافة جلسة حوارية بعنوان «أساليب التسوق الذكية لتحقيق مستقبل مستدام»، في استوديو فولفو في فستيفال بلازا بجبل علي، مركز التسوق المجتمعي التابع لمجموعة الفطيم.

تأتي استضافة هذه الجلسة، تماشياً مع جهود الاستدامة التي تبذلها فولفو للسيارات، لتحقيق الحياد المناخي، وبالتعاون مع أماندا راشفورث، المستشارة البيئية والمتحدثة في جلسات تيد، وعضو مجلس الإدارة في أزرق، منظمة الحفاظ على الحياة البحرية في دولة الإمارات.

وتتناول أماندا التحديات التي تواجه مشهد الموضة السريعة، والإنتاج الكبير والمتسارع للملابس الصناعية ذات الجودة المنخفضة، وغير القابلة لإعادة التدوير، كما تسلط الضوء على أهمية تقليل نفايات المنسوجات، وخفض البصمة الكربونية للملابس، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع الأزياء، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وسلامة الحيوانات والنزاهة البيئية.

وتواصل شركة الفطيم للمشروعات التجارية، اتخاذ خطوات كبيرة لتحقيق استراتيجية فولفو للسيارات، التي تسعى لتزويد زبائنها بحرية التنقل بأسلوب شخصي ومستدام وآمن. وينعكس هذا المسعى في طموح الشركة للتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل، بحلول عام 2030، والتزامها المستمر بخفض بصمتها الكربونية، مع طموحاتٍ جادّة بالتحول إلى شركة تحقق الحياد المناخي بحلول عام 2040.

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