«واي كول» تنضم إلى المبادرة العالمية لاستخدام السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «واي كول» WayCool، شركة الأغذية والتكنولوجيا الزراعية العالمية، ومقرها دبي، تعاونها مع مجموعة المناخ، وهي منظمة دولية غير ربحية، للانضمام إلى مبادرة EV100، التي تهدف إلى تعزيز التبني الكامل للتنقل الكهربائي من خلال التزامات الشركات التطلعية باستبدال 100 % من أسطول السيارات التابعة لها بسيارات كهربائية بحلول عام 2030.

يأتي الإعلان على هامش مشاركة «واي كول» أخيراً في فعاليات أسبوع المناخ في نيويورك 2022، الذي تديره أيضاً مجموعة المناخ.

وبانضمامها إلى المبادرة، ستقوم «واي كول» بتحويل أسطول التوصيل للخدمات اللوجستية الحضرية التابع لها إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030، وستقوم أيضاً بتركيب البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية في 50 موقعاً على امتداد الهند لتلبية احتياجات الشحن للموظفين والعملاء بحلول 2030. وتدير «واي كول» عملياتها في 50 منطقة عبر الهند.

وتتعامل مع أكثر من 1200 طن من المنتجات الغذائية يومياً، مع شبكة تضم ما يزيد على 150 ألف مزارع. وتسهم الالتزامات بمبادرة EV100 من شركات مثل «واي كول» إسهاماً كبيراً في دعم جهود إزالة الكربون من سلسلة التوريد لقطاعات معالجة الأغذية والأعمال الزراعية.

وفيما تحتفل مبادرة EV100 بالذكرى السنوية الخامسة لانطلاقتها هذا الشهر خلال أسبوع المناخ في نيويورك الذي انعقد أخيراً، تنضم «واي كول» إلى أكثر من 120 شركة على الصعيد العالمي – 13 منها من الهند.

والتي قدمت التزامات بالمبادرة. وستقوم هذه الشركات مجتمعة باستبدال أكثر من 5.5 ملايين سيارة مزودة بمحركات الاحتراق الداخلي بسيارة كهربائية بحلول العام 2030.

وقال كارثيك جايارامان، المؤسس المشارك والعضو المنتدب في «واي كول»: «يسعدنا الانضمام إلى مبادرة EV100، لا سيما وأن قطاع الأغذية والزراعة يسهم بشكل ملحوظ في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. وبصفتنا شركة ذات هدف اجتماعي وواحدة من منصات الأغذية والتكنولوجيا الزراعية الأسرع نمواً في الهند، فنحن ملتزمون بتطوير ودعم سلسلة توريد مرنة تجاه المناخ واقتصاد غذائي قائم على الاستدامة».

وأضاف: «على مدار الأعوام السبعة الماضية، أثبتنا من خلال دراسات الحالة العديدة كيف يمكن للمؤسسات أن تكون ذكية مناخياً وتجارياً أيضاً في آن واحد.

ويعد استخدام أساطيل السيارات الكهربائية من مجالات تركيزنا الرئيسية. ولدينا رؤى قيمة نرغب بمشاركتها مع مجتمع مبادرة EV100 الأوسع، لا سيما بعد قيامنا بالفعل بتحويل 20 % من أسطول سيارات التوصيل التابع لنا إلى سيارات كهربائية. ونتطلع قدماً للعب دور فعّال وتعاوني في رحلة التبني الكامل للتنقل الكهربائي».

وبدورها، قالت ديفيا شارما، المديرة التنفيذية لمجموعة المناخ في الهند: «نرحب بانضمام «واي كول» إلى مبادرة EV100، حيث إنها تنضم إلى شبكة عالمية من الشركات التطلعية التي تتخذ خطوات طموحة في مجال العمل المناخي. تضع «واي كول» مثالاً يحتذى به للشركات المماثلة في البلاد من خلال التزامها بدعم الجهود لتبني التنقل الكهربائي.

ونحن نثمّن أيضاً النهج الشامل من الناحية الاقتصادية الذي تتبناه الشركة في إطار سعيها لتحقيق أهدافها المناخية».

وشركة «واي كول» WayCool، هي شركة التجارة الزراعية الأضخم والأسرع نمواً في الهند. وبتركيزها على عمليات تطوير وتوزيع الأغذية، تقوم الشركة بتسخير التكنولوجيا المبتكرة لتشغيل سلسلة إمداد معقدة على نطاق واسع تمتد من المزرعة إلى السوق.

ومن خلال برنامج إشراك المزارع الخاص بها، تعمل «واي كول» مع أكثر من 85000 مزارع، كما تدير الشركة كميات ضخمة من المنتجات عبر قنوات وفئات متعددة كالمنتجات الطازجة، والأغذية الأساسية، والألبان، وتخدم ما يزيد على 100 ألف عميل في قطاعي التجارة والخدمات الغذائية.

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