«بي إم دبليو إكس إم» تنهي بنجاح اختبارات الأجواء الحارة

المصدر: دبي - البيان

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أضحت سيارة «بي إم دبليو إكس إم» على أهبة الاستعداد لإعادة تعريف الأداء العالي والفخامة والسيطرة، وكان للشرق الأوسط دور رئيس في إجراء الاختبارات، التي خضعت لها السيارة، وأكملت أول سيارة عالية الأداء والمزودة بنظام محرك هجين المرحلة الأخيرة من عملية تطوير هذه الفئة في الشرق الأوسط.

وقال الدكتور حميد حقبروار، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط: انتهت بنجاح اختبارات المناخ الحار لسيارة «بي إم دبليو إكس إم» في منطقتنا، حيث تحقق فريق مهندسي التطوير من أداء سيارة «بي إم دبليو إكس إم» عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، والقيادة على الطرق غير المعبدة والغبار، والاختلافات في الارتفاع. وباعتبارها سيارة كهربائية فاخرة عالية الأداء على عكس أي شيء رأيناه من قبل، فإن سيارة «بي إم دبليو إكس إم» مصممة بالفعل لمنطقة الشرق الأوسط. ومع استمرار الاحتفالات بمرور 50 عاماً على تقديم علامة M هذا العام، فإن التحضير لوصول سيارة «بي إم دبليو إكس إم» هو أمر يسعدنا إلى حد بعيد.

وتشكل سيارة «بي إم دبليو إكس إم» واجهة جديدة ضمن فئة السيارات عالية الأداء مع نظام القيادة الهجين M الأول من نوعه، والذي يتضمن محرك بنزين V8 مطور حديثًا مع محرك كهربائي يولد قوة 650 حصان. يعمل اختبار التحمل في المناطق الساخنة في مختلف البلدان والقارات على اختبار وحماية جميع مكونات نظام القيادة الكهربائية. تعتبر درجات حرارة التضاريس ودرجات حرارة الصيف في الشرق الأوسط مثالية لإظهار إمكانات ديناميكيات القيادة لنظام M xDrive، بما في ذلك القفل التفاضلي، الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً في ناقل الحركة بالمحور الخلفي.

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