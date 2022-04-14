«جيب» تطرح سبع سيارات اختبارية جديدة

المصدر: دبي - البيان

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سيكون الدفع بالطاقة الكهربائية وقدرات الدفع الرباعي الأسطورية والأداء المتفوق، الموضوع الأساسي في فعالية إيستر جيب سفاري هذه السنة. فسوف يتهافت الآلاف من هواة القيادة على الطرقات الوعرة ومحبي علامة جيب من أرجاء العالم إلى مواب بين 9 و17 أبريل من أجل التقليد السنوي الذي يمتد طوال أسبوع وتتخلله رحلات عبور مسارات وقيادة فنية على الطرقات الوعرة.

وسوف تعرض علامة جيب وجيب برفورمانس بارتس من موبار أفضل ما لديها مع مجموعة مذهلة من المركبات الاختبارية رباعية الدفع ورباعية الدفع بالطاقة الكهربائية 4xe والمصنوعة حسب الطلب لتحدي الأراضي الشهيرة ذات الصخر الأحمر في صحراء مواب، يوتاه.

واللافت في هذه المجموعة العودة الناجحة لسيارة جيب رانجلر ماجنيتو، وهي أول مركبة اختبارية كهربائية تعمل بالبطاريات من جيب. وتشكل جيب رانجلر ماجنيتو 2.0 الأقوى والأكثر قدرة وأربع مركبات اختبارية إضافية تعمل بالكهرباء 4xe من جيب شهادة على التزام جيب بتحقيق مفهوم «الحرية الخالية من الانبعاثات».

وتشمل المركبات الاختبارية التي ستعرض في فعالية إيستر جيب سفاري لعام 2022:

المركبة الاختبارية جيب رانجلر ماجنيتو 2.0 كونسبت: منذ سنة أثبت مفهوم سيارة جيب رانجلر ماجنيتو على أن نظام الدفع الذي يعمل بالطاقة الكهربائية التي تولّدها البطاريات لا يتعارض إطلاقاً مع تاريخ رانجلر العريق في القدرات العالية على الطرقات المعبدة والطرقات الوعرة، بل هو قادرٌ على تحقيق قدرات عالية. وتثبت جيب رانجلر ماجنيتو التزام علامة جيب بتحقيق مفهوم «الحرية الخالية من الانبعاثات».

كما تشمل المركبة الاختبارية جيب جراند شيروكي ترايل هوك (سيارة كهربائية هجينة يتمّ شحنها بمصدر طاقة خارجي)، ففي فصل الربيع هذه السنة، ستطلق جيب أول سيارة جيب جراند شيروكي 4xe تعمل بالطاقة الكهربائية، وستتميز هذه السيارة باستهلاك يوازي 56 ميلاً بالجالون من الوقود ومجال سير لمسافة 25 ميلاً حصراً بالطاقة الكهربائية. وتمنح فعالية «إيستر جيب سفاري» علامة جيب وفريق التصميم لدى جيب الفرصة للارتقاء بسيارات مخصصة للإنتاج مثل جراند شيروكي 4xe إلى المستوى الأعلى.

وتشمل أيضاً المركبة الاختبارية جيب طراز 1941، فخلال «إيستر جيب سفاري»، تكرم علامة جيب مركبات جيب التي صنعتها في الماضي. وهذه السنة، سيتم تسليط الضوء بوضوح على رانجلر ويليس. وتجمع المركبة الاختبارية ويليس بمظهرها القديم ما بين المتانة والعزيمة العسكريتين مع تكنولوجيا رانجلر 4xe للدفع الكهربائي. ويتمكن نظام الدفع الرباعي 4xe الهجين الذي يتمّ شحنه بمصدر كهربائي خارجي في هذه السيارة من الوصول إلى استهلاك يقدر أنه يوازي 49 ميلاً بالجالون من الوقود وسير خالٍ من الانبعاثات وشبه صامت لمسافة 21 ميلاً حصراً بالطاقة الكهربائية، مما يجعلها سيارة رانجلر الأكثر قدرة والأكثر تطوراً والأقل تأثيراً بالبيئة على الإطلاق.

أيضاً هناك المركبة الاختبارية جيب روبيكون ذكرى العشرين سنة، وترتكز المركبة الاختبارية جيب روبيكون ذكرى العشرين سنة على جيب روبيكون 392، سيارة رانجلر الأسرع والأقوى، وهي تواصل التاريخ اللافت الذي أطلقته منذ عشرين سنة عبر وضع المعيار الذي يحتذى به في مجال الأداء والقدرات بفضل محركها المؤلف من ثماني أسطوانات بشكل V سعة 6.4 ليترات وشكلها الخارجي المعدل حسب الطلب ومقصورتها الرائعة.

كما تشكل المركبة الاختبارية جيب بوب، حيث صممت المركبة الاختبارية «جيب بوب» لتجمع بين سيارتين جبارتين للقيادة على الطرقات الوعرة وهما جيب رانجلر وجيب جلاديتور، وهي عبارة عن مفهوم مختلف وممتع لفكرة نزع الأطراف التي تمتد بعد العجلات في صناديق سيارات البيك آب من أجل الحصول على سيارة قادرة على عبور أكثر الأراضي وعورة.

أيضاً هناك المركبة الاختبارية جيب دي-كودر من جيب برفورمانس بارتس، حيث تضم المركبة الاختبارية جيب جلاديتور دي-كودر باللون الأسود اللامع من 35 قطعة من ملحقات جيب برفورمانس بارتس من موبار، وتمّ طلاء كل قطعة بلون ماراسكينو الأحمر المتباين وهي تحمل رمز استجابة سريعة QR، مما يجعل من هذه السيارة عالية الأداء المخصصة للطرقات الوعرة كاتالوجاً متنقلاً للقطع التي جربها المصنع ودعمها والتي يتيحها ليشتريها العملاء.

كذلك هناك المركبة الاختبارية جيب بيردكيج من جيب برفورمانس بارتس، وصممت المركبة الاختبارية «جيب رانجلر 4xe بيردكيج» كمركبة دفع رباعي متطرفة مكشوفة للغاية، وهي تعرض مجموعة من الملحقات المبتكرة المصممة حسب الطلب من جيب برفورمانس بارتس وموبار، وتبرهن أيضاً على قدراتها التي هي الأفضل في القطاع، فضلاً على مجموعة الدفع الرباعي 4xe الهجينة التي تشحن بالقابس والتي تنحصر بها هذه الفئة.

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