«فامكو» تطرح مجموعة من شاحنات «فولفو» للمهام الثقيلة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة الفطيم للآليات والماكينات «فامكو»، المستورد الرائد للمعدّات والآليات الثقيلة في الإمارات، مجموعتها الجديدة المتطوّرة من «شاحنات فولفو».

وذلك جزء من سعيها لتعزيز موقعها الرائد في السوق الإماراتي.

وقد خضع الجيل الجديد من شاحنات FH، FM وFMX، المخصَّصة للمهام الثقيلة لعملية إعادة تصميم، بهدف توفير مستويات أعلى من الإنتاجية، مع خصائص سلامة رائدة بفئتها.

بالإضافة إلى إتاحة استمتاع السائق بتجربة أسهل عبر الواجهات التفاعلية المعزَّزة، ومنح المزيد من المساحة الداخلية، وإتاحة رؤية شاملة وأفضل. وتوفر هذه الطرازات المتقدِّمة، عائدات أبرز على مدى عملها، ما يمكّن المستخدمين من الاستفادة أكثر من الناحيتين المالية والبيئية.

يشار إلى أن «فامكو» دخلت في شراكة مع «شاحنات فولفو» في الإمارات منذ عام 1978، ومتّنت هذه العلاقة أكثر مع مرور الوقت، لتتخطّى دورة المبيعات الأساسية.

ومن خلال الدعم الذي وفّرته علامة الشاحنات السويدية الرائدة، قامت «فامكو» باستثمارات بارزة في منشآت ومرافق حديثة، وبرمجيات متطوّرة، تتوافق مع متطلّبات العملاء، وذلك لأجل ضمان توفير مستويات عالمية من الخدمة، وتزويد القطع باستمرار دون أي انقطاع، والأهم، تقليل فترات توقّف المركبات عن العمل.

وقال رامز حمدان المدير التنفيذي لشركة «فامكو» والمركبات التجارية: إن الكشف عن هذه الشاحنات الجديدة، بحضور أعضاء الفريق الدولي من «شاحنات فولفو»، يشكّل مصدر فخر كبير لنا، وهو يُعتبَر شبه عودة إلى الأمور الطبيعية بالنسبة لنا في «فامكو». فشركتا «فامكو» و«شاحنات فولفو»، تشكّلان فريقاً واحداً، وهما تعملان معاً عن قرب على صعيد يومي.

وهذا يُعتبَر سر نجاح العلامتين التجاريتين، ما يولّد بالتالي المنفعة لصالح عملائنا، حيث نوفر لهم منتجات رائدة بفئتها في السوق، ونمنحهم الدعم والتوجيه اللازمين، بغضّ النظر عن قطاع الأعمال الذي ينشطون فيه، أو كيفية استخدامهم للشاحنات.

من جهته، قال فرانك أوكونور نائب رئيس «شاحنات فولفو الدولية» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا:

«إن إطلاق طرازات FH، FM وFMX الجديدة في الإمارات، خلال هذه الأوقات، التي تشهد الكثير من التحدّيات، هو نتيجة جهد حقيقي متكامل للفريق. ومع تركيز قوي على بيئة السائق والسلامة والإنتاجية، سوف تساعدنا هذه المجموعة الجديدة على الإيفاء بوعدنا، بأن نكون شريك الأعمال الأفضل للعملاء.

ونحن نتمكّن من تحقيق هذا، عبر مساعدتهم في تطوير مهارات السائقين بأفضل شكل ممكن، إذ إن القيادة المسؤولة، يمكن أن تسهم بتقليل الانبعاثات وتكاليف الوقود، بالإضافة إلى المساعدة في تخفيف مخاطر وقوع حوادث والتعرّض لإصابات، وتوقّف الشاحنات عن العمل بشكل مفاجئ، وكل هذا من شأنه أن يحقّق المزيد من المكاسب، من ناحية القدرة التنافسية وزيادة الربحية».

وتُعتبَر شاحنة FH الجديدة من الجيل القادم الطراز الرائد لدى «شاحنات فولفو»، وقد جرى تصميمها، مع أخذ السائقين بعين الاعتبار.

فهذا الطراز يحوي مقصورة قيادة أعيد تصوُّرها من جديد، مع خصائص سلامة مبتكَرة، وبيئة عمل متمحورة حول السائق. والهدف الأساسي وراء التصميم الجديد، هو تمكين السائق من قضاء أوقات تتميّز بمزيد من الإنتاجية والسلامة والراحة على الطريق.

وتجمع شاحنة «فولفو FH» من الجيل الجديد، أبرز العناصر الناجحة المستمدَّة من سلسلة FH السابقة، مع تقنيات جديدة، وتصميم عملي متمحور حول الإنسان. والنتيجة، هي شاحنة ذكية متطوّرة، تساعد السائق على تحقيق الأداء الاستثنائي في أي ظرف كان.

ويتميّز الشكل الخارجي الجريء الجديد، عبر الأضواء الأمامية الحصرية بشكل حرف V، والتي تم الآن تثبيتها في موضع أقرب للأطراف، كي تتناغم مع الخط المميّز الذي يمرّ عبر أبواب المقصورة.

كما تم نقل أضواء التأشير للانعطاف إلى الأبواب أيضاً، ما يمنح الشاحنة مزايا إيروديناميكية محسَّنة، ومظهر واثق أكثر. أما واجهة المسّاحات، فقد أصبحت أبسط وأنحف، بينما تتيح إضافة معدنية أكبر حجماً، التعرّف بشكل أسهل على شاحنة «فولفو FH» الجديدة من مسافة بعيدة.

وأصبح التحرّك داخل المقصورة أسهل من السابق، مع مقبض اختيار السرعات I-Shift الأنحف، والمصمَّم لتعزيز مستويات الراحة. كما هناك مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، مع أنواع جديدة من الأقمشة والألوان. ويظهر جلياً مدى الاهتمام بالسائق، عبر بيئة العمل الداخلية المحدَّثة.

فمساحة العمل متمحورة حول لوحة عدّادات محدَّثة، تضم شاشة عرض رقمية بالكامل، قياس 12 بوصة عالية الوضوح (HD)، وهي تمكّن السائق من الانتقاء من أربعة خيارات مختلفة لعرض المعلومات على الشاشة (خياران قياسيان)، وذلك وفقاً لظروف القيادة والمعلومات التي يفضّلون أن يتم عرضها.

ويمكن لشاشة عرض جانبية اختيارية، قياس 9 بوصات، أن تتيح التحكّم بالنظام المعلوماتي الترفيهي، وتقديم المساعدة في الملاحة ومعلومات حول النقل.

بالإضافة إلى إمكانية المراقبة عبر الكاميرا. وتتيح هذه الشاشة، التي يسهل الوصول إليها، التفاعل السهل من قِبَل السائق بأساليب عديدة، وذلك عبر الأزرار المثبَّتة بشكل بديهي على عجلة القيادة.

ومن خلال الأوامر الصوتية، أو مباشرة عبر شاشة اللمس ولوحة التحكّم بطريقة العرض. وتتضمّن مقصورة شاحنة FH الجديدة كلّياً، والرائدة من نوعها، مقبضاً لناقل الحركة معاد تصميمه، ومساحات تخزين واسعة، وثلاثة منافذ USB، وبرّاداً سعة 33 ليتراً، وغيرها من المزايا الأخرى التي تساعد السائق في الاستمتاع بتجربة قيادة بدون أي تعب.

وفي ما يتعلّق بتوفير الوقود، فإن الشاحنة تأتي مع ميّزة «فولفو» المبتكَرة، للمساعدة في العزم، التي تساعد بتوفير الوقود حتى نسبة 8 في المئة ضمن نمط 100T، مع إمكانية تحقيق توفير إضافي. وتضمن مبرِّدات المقصورة الخاصّة بالركن، والتي يتم تركيبها في شاحنات FH بالمصنع مباشرة استمتاع السائقين بالبرودة التي يوفرها مكيّف الهواء، حتى بعد إطفاء محرّك الشاحنة، وهو ما يسهم في تمكين العملاء من توفير المزيد من الوقود.

وبهدف تعزيز راحة السائق أكثر، يُعاد تزويد كافة الطرازات الجديدة قياسياً بميّزة التحكّم بسرعة الملاحة أثناء هبوط المنحدرات، والتي تمنع الشاحنة من تخطّي السرعة المحدَّدة من قِبَل السائق، ويمكن استخدامها بالتوازي مع مكابح الخدمة، إضافة لتوافر خيار محسَّن للتحكّم المتكيّف بسرعة الملاحة، الذي يعمل عند السير بمختلف السرعات، حتى عند الوصول إلى صفر كيلومتر بالساعة.

أما نظام المكابح الذي يتم التحكّم به إلكترونياً، والذي يُعتبَر أساسياً لخصائص السلامة، مثل التحذير من التصادم مع الكبح الطارئ والتحكّم الإلكتروني بالثبات، فهو متوفر قياسياً الآن مع مكابح جرنية في الشاحنة الجديدة. أما ميّزة «فولفو» للتوجيه الديناميكي مع أنظمة السلامة، مثل المساعدة في الحفاظ على المسار، والمساعدة في الثبات، فموجودة أيضاً كتجهيزات اختيارية.

بدورها، تساعد الخصائص الأخرى، مثل بطاريات AGM، والضاغط الهوائي الممكَّن بالقابض في تقليل فترات توقّف الشاحنات عن العمل، إلى جانب زيادة مستويات كفاءة المركبة.

من ناحية أخرى، تم تصميم شاحنة «فولفو FM» الجديدة، لجذب السائقين، عبر تمتّعها بمقصورة داخلية جديدة، وتوفير رؤية أفضل. وبالتالي، ستكون «فولفو FM» الجديدة شاحنة المهام الثقيلة الأمثل لبيئات العمل على العجلات في كل القطاعات.

وتحوي المقصورة الجديدة كلّياً، والمعاد تصميمها، أعمدة A أكثر ارتفاعاً، بحيث تمنح الشاحنة مساحة إضافية، بمقدار متر مكعب، مع مزيد من النور في الداخل. وهي تأتي مع تقنيات جديدة، تؤكّد على تركيز «فولفو» على ابتكار المساحة المثلى للسائقين.

وتتمتّع «فولفو FM» من الجيل المقبل، بتصميم خارجي إيروديناميكي جديد، مع خطوط متميّزة في الأمام، وخط مفرد ناعم ينساب على جانب المقصورة الجديدة، ويحدّد شخصيتها. إضافة لهذا، تم تثبيت الأضواء الأمامية ذات شكل حرف V في موقع يعزّز المزايا الإيروديناميكية للحد الأقصى، بينما تمنح اللوحة الأكبر حجماً، التي تحمل هوية العلامة التجارية، والشبك الأمامي العُلوي، مع نمط الشبك الجديد، مظهراً جريئاً وواثقاً للشاحنة.

وشهدت المقصورة الداخلية الجديدة، التي تتيح مجالاً للنوم، عملية تحديث بارزة، حيث تم وضع السرير في موقع أكثر ارتفاعاً، مع توفير إمكانات تخزين محسَّنة، تشمل حجرة تخزين ضخمة تحت السرير، وحجرة تخزين خلفية عُلوية، مع ألواح إنارة LED، ضمن الأجزاء الفاصلة ضمن الحجرة. علاوة على هذا، يوجد برّاد سعته 28 ليتراً خصّيصاً لسوق الإمارات.

وقد أصبحت عملية الانتقال من المقعد إلى السرير أكثر يسراً من السابق، بفضل مقبض اختيار السرعات I-Shift الأنحف، والمصمَّم لمزيد من الراحة، كما يتم رفع مستويات الملاءمة والراحة في المقصورة، عبر خصائص العزل المعزَّزة، التي تسهم بمنع دخول البرد والحرارة والضجيج.

وتتألّق المقصورة الداخلية، عبر واجهة جديدة، توفر المزيد من المساحة التخزينية، إضافة إلى ألوان جديدة، وشاشة عرض ديناميكية عصرية. وتتضمّن هذه الوحدة، شاشة عرض عالية الوضوح (HD)، قياس 12 بوصة، مع واجهة تفاعلية سهلة الاستخدام، حيث يمكن للسائق بسهولة، رؤية المعلومات الهامّة، والانتقاء من بين خيارات العرض المختلفة عبر الشاشة.

وذلك وفقاً لظروف القيادة. وقد تم تصميم لوحة العدّادات، التي تتميّز بجهوزيتها، لتلقّي التحديثات المستقبلية، وتوفير الخدمات المتصلة، بهدف تسهيل طريقة تفاعل السائق، وتقليل الإلهاء للحد الأدنى عند تقييم المعلومات الحيوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز