«فورد موستنج» قوة خارقة

المصدر: (دبي – البيان)

استحوذ الطراز الجديد الأقوى والأحدث والأشهر من «موستنج» للصانع الأمريكي العريق «فورد» على اهتمام عشاق السيارات في الإمارات بعدما طرحته مجموعة «الطاير».

وظهر الطراز بمميزات جديدة للغاية، مع توفر العديد من الخيارات، مع أنظمة سلامة قياسية حديثة، لقيت استحسان عشاق السيارات في العالم. وكان الصانع الأمريكي قد أعلن عن تزويد «موستنج» الجديدة بأنظمة سلامة قياسية جديدة، مثل أشعة أوتوماتيكية عالية لرصد النقطة العمياء، إضافة إلى نظام الحفاظ على مسار السيارة.

وكان الصانع الأمريكي العريق، قد أعلن عن تزويد موستنج الجديدة بأنظمة سلامة قياسية جديدة، مثل أشعة أوتوماتيكية عالية لرصد النقطة العمياء، بالإضافة إلى نظام الحفاظ على مسار السيارة.

كما تمتلك فورد موستنج الجديدة كلياً، نظام الكبح الأوتوماتيكي عند الطوارئ، وذلك من خلال العمل بخاصية التعرف إلى المشاة.

ولا تتوقف مميزات فورد موستنج الجديدة عند ذلك، بل إنها تشمل كذلك مساحات حساسة للأمطار للزجاج الأمامي، والتحذير المبكر من الاصطدام.

تأتي السيارة الجديدة مع محرك V8 بسعة 5.0 لترات، وبقوة 480 حصاناً، مع عزم دوران أقصى 569 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أو مع إتاحة خيار ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

وجاءت تجربة القيادة لتلك السيارة «المتوحشة»، في شكلها وقوتها، مذهلة بكل المقاييس. فمنذ اللحظة التي ترى فيها السيارة، تشعر وكأنك مقبل على تجربة قيادة مختلفة كلياً عن تجارب القيادة التي خضتها من قبل، نظراً للشكل الأخاذ لواجهة السيارة، وهي تعلن لك عن قوتها، وتؤكد لك أنك محظوظ بترويض هذا الوحش الجديد.

وبمجرد أن تدخل مقصورتها، تشعر القوة تسري داخلك، كي تؤهلك إلى الانطلاق. وعندما تبدأ الضغط على مفتاح التشغيل، تشعر حينها أنها بالفعل تجربة استثنائية بكل المقاييس. فصوت المحرك القوي، يجعلك تتأكد بأنك مختلف عن كل من هم حولك، والتسارع المذهل للسيارة، يؤكد أن هذا الطراز، وضعت فيه «فورد» كل خبراتها المتراكمة على مدار تاريخها، لتنتج لك سيارة مذهلة.

ورغم تلك السرعة العالية التي تنطلق بها تلك السيارة الخارقة، فإنها تتمتع بقدر مذهل من الثبات عند المنعطفات الحادة جداً، لتعلن لك أنك آمن مهما حاولت التسارع، وهذا بفضل نظام تعليق غاية في التطور لتلك السيارة، مع مكابح قوية جداً، قادرة على إيقافك، متى قررت ذلك، خلال ثوانٍ معدودة.

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