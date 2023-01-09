دراسة لـ "النقد العربي" تؤكد أن تطبيقات التقنيات المالية المناخية صديقة للبيئة

المصدر: وام

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أظهرت دراسة جديدة لصندوق النقد العربي، عدم وجود علاقة سببية بين مؤشر التقنيات المالية العالمي ومؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يؤكد أن أدوات وتطبيقات التقنيات المالية المناخية صديقة للبيئة.

وتعد نتائج الدراسة التي حملت عنوان "هل التقنيات المالية المناخية فعالة في التخفيف من مخاطر تغير المناخ؟"، مهمة للحكومات وصانعي السياسات في الشركات التي تبحث في أدوات وتطبيقات التقنيات المالية المناخية كوسيلة للحد من مخاطر تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الصندوق - في بيان صحفي اليوم - تأتي الدراسة في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، لافتا إلى أنه أصدر دراسة حول مدى فعالية التقنيات المالية المناخية في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، حيث يولي موضوع التغيرات المناخية اهتماماً متزايداً.

وأوضح أن نتائج هذه الدراسة تتيح بعض الأدلة للحكومات والشركات وصانعي السياسات الذين ينظرون إلى أدوات وتطبيقات التقنيات المالية المناخية كوسيلة فعالة للحد من مخاطر تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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