الشباب السعودي: رؤية 2030 تضمن بناء اقتصاد قوي والقادم أفضل

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

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تأتي احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الثاني والتسعين تحت شعار «هي لنا دار»، لتكون مناسبة مهمة يبدي خلالها جميع الشباب السعودي تقريباً ثقتهم بأن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وأن أيامهم القادمة أفضل، فيما كشف عن ذلك نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الرابع عشر لرأي الشباب العربي الذي أعلن عنه أول من أمس.

وعبر جميع الشباب السعوديين المشاركين في الاستطلاع تقريباً بنسبة 99 % عن ثقتهم بأن رؤية 2030 ستضمن بناء اقتصاد قوي للمملكة، فيما تعتقد نسبة مماثلة منهم 97 % أن أيامهم القادمة أفضل، بينما يرون أيضاً أن اقتصاد المملكة يسير في الاتجاه الصحيح، كما يعتقد تسعة من كل عشرة مشاركين أنهم سيحظون بحياة أفضل من آبائهم، كما أن 98 % من الشبان والشابات السعوديين يرون أن قيادتهم تهتم لآرائهم، وأن حكومتهم تمتلك السياسات المناسبة لمعالجة مشاكلهم مثل جودة التعليم وتوفير الوظائف والنمو الاقتصادي.

من جهتها تحظى الإصلاحات الحكومية الأخيرة للقطاع الخاص بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب السعودي، حيث قال 96 % منهم إنهم يؤيدون الإجراءات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وقال 93 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يدعمون بقوة، إلى حد ما الإصلاحات التي تشجع المواطنين على لعب دور أكبر في قطاع الأعمال التجارية، بينما يقول المزيد من الشبان والشابات السعوديين إنهم يفضلون الأعمال التجارية على الوظائف الحكومية بينما يقول ربعهم نحو 23 % إنهم يحبذون العمل بشكل مستقل أو لدى عائلاتهم.

حقوق متساوية

وفي مواجهة التصورات النمطية الغربية عن المملكة العربية السعودية، يقول أكثر من ثلثي الشباب السعوديين 68 % أن الرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية، ويقول 61 % إنهم متساوون أيضاً في فرص العمل، فيما يرى 96 % أن حضور النساء بشكل أكبر في سوق العمل سيعود بالنفع على المملكة.

ويؤيد الشباب السعودي أجندة الإصلاح في المملكة، فيما يريد معظمهم أيضاً التمسك بثقافتهم وقيمهم التقليدية، ويعتبر أكثر من ثلثي الشباب السعودي 69 % أن الدين هو العنصر الأهم في التعبير عن هويتهم، في حيث يرى 82 % أن الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية أهم من بناء مجتمع أكثر عولمة، ويقول ما يزيد على تسعة من كل عشرة إن قوانين المملكة يجب أن تستند إلى الشريعة الإسلامية بدلاً من القانون العام أو المدني، بينما يعتبر 79 % أن اللغة العربية أكثر أهمية بالنسبة لهم من آبائهم، وفي الوقت نفسه، يقول ثلاثة أرباع الشباب السعودي 79 % إن الدين يلعب دوراً أكبر مما ينبغي له في منطقة الشرق الأوسط.

شعبية مرتفعة

من جهتهم يعتبر الشباب السعودي من أبرز مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. حيث إن المنصات الأكثر شعبية لديهم هي «واتس أب» (98 %)، و«سناب شات» (84 %)، و«يوتيوب» (83 %)، و«تويتر» (73 %)، و«تيك توك» (60 %)، و«فيسبوك» 55 %، فيما تضاعف استخدام منصة «تيك توك» 3 مرات تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية، من 24 % من الشباب السعودي الذين قالوا إنهم يستخدمونها يومياً في 2020 إلى 60 % حالياً، كما ارتفعت شعبية كل من «سناب شات» و«إنستجرام» و«تويتر»، فيما انخفض معدل الاستخدام اليومي لمنصة «فيسبوك» من 82 % في عام 2020 إلى 55 %، وتعد وسائل التواصل الاجتماعي هي أبرز المصادر الإخبارية لـ43 % من الشباب السعودي الذين شملهم الاستطلاع، يليها التلفاز 27 % والمصادر الإلكترونية 23 % ومع ذلك، فهم يثقون في المصادر الثلاثة بدرجة متساوية على حد تعبيرهم.

وتضاعف عدد السعوديين الذين يتسوقون عبر الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية، وقال 58 % إنهم يشترون المنتجات والخدمات عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مرة واحدة على الأقل شهرياً في عام 2018، إلى جميع المشاركين تقريباً ممن قالوا إنهم يلجؤون حالياً للتسوق عبر الإنترنت.

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