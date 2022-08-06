صندوق النقد العربي يعزّز الوعي بالأسواق المالية لدى الشباب

المصدر: دبي - البيان

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أصدر صندوق النقد العربي سلسلة كتيبات تعريفية بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية وخصوصاً ما يتعلق بالأسواق المالية.

ويسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كل الجهات والفئات المعنية في الدول الأعضاء، لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها، بما يشمل تعزيز الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية.

وتستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتعميق المعرفة لديهم في عدد من القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب في التعامل مع القضايا والمستجدات من حولهم، بمعرفة ودراية، بما يقودهم إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

وفي هذا الإطار، أصدر الصندوق العدد التاسع والثلاثين من سلسلة كتيبات تعريفية، والذي يستهدف تعزيز المعرفة بالأسواق المالية بصفة عامة، وبكيفية التداول في سوق الأسهم بصفة خاصة. ويُلقي الكتيب الضوء على مفهوم السوق المالي وأهميته وأركانه وأقسامه. كما يتطرق إلى تعريف الأسهم وكيفية التداول بها وأبرز أسباب ارتفاعها وانخفاضها، ويقدم تعريفاً لمؤشر البورصة.

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