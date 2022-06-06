ارتفاع ربحية أكبر 10 بنوك في السعودية في الربع الأول 2022

المصدر: دبي- سيد صالح

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ارتفعت الربحية الإجمالية لأكبر 10 بنوك في المملكة العربية السعودية بنسبة 17.6% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022، وذلك بحسب تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022، الصادر اليوم عن «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع لاقى دعماً كبيراً من نمو الدخل التشغيلي بنسبة 5.6% على أساس فصلي. كما أسهمت الكفاءات الأفضل من حيث التكلفة وانخفاض مخصصات خسائر التمويل على دعم النمو، حيث أظهرت معظم البنوك معدلات أفضل للتغطية ونسب صافي القروض، مما يسلط الضوء على تحسّن ملفها الائتماني.

ويُعزى ارتفاع هامش صافي الفائدة إلى زيادة التركيز على إقراض التجزئة، مقارنة بإقراض الشركات، والذي يوفر عادةً عوائد أصول أفضل مقارنة بالأخيرة. كما شهدت معدلات العائد ارتفاعاً في الربع الحالي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2021، مع تحسن الربحية وتسجيل عائد أعلى على حقوق الملكية.

وعلى مستوى القطاع، عكس نمو القروض زيادة ثقة السوق التي يحتمل أن تكون مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار النفط. إذ ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 5.2%، بينما شهدت ودائع البنوك الكبرى ارتفاعاً متتالياً بنسبة 3.9% على أساس فصلي.

يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة نتائج السنة المالية 2021 مع النتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلاً من «البنك الأهلي السعودي»، «مصرف الراجحي»، «بنك الرياض»، «البنك السعودي البريطاني» (ساب)، «البنك السعودي الفرنسي»، «البنك العربي الوطني»، «مصرف الإنماء»، «بنك البلاد»، «البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة».

أبرز التوجهات في نتائج السنة الربع الأول من عام 2022:

1. شهدت القروض والسلفيات والودائع نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2022. إذ ارتفعت نسبة القروض والسلفيات لأكبر عشرة بنوك سعودية بنسبة 5.2% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022، بينما نمت الودائع بنسبة 3.9% خلال الفترة ذاتها. وبالتالي، نظراً لأن نمو القروض والسلفيات تجاوز نمو الودائع، فقد زادت نسبة القروض إلى الودائع بشكل هامشي بنسبة 1.1% فصلياً لتصل إلى 92.7% من 91.5% في الربع الرابع من عام 2021.

2. شهد الدخل التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 5.6% على أساس فصلي مقارنة بنسبة 0.7% في الربع الرابع من عام 2021. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 9.5% على أساس فصلي، بالإضافة إلى المكاسب من دخل الصرف الأجنبي والدخل المتعلق بالتداول، بنسبة 46.1% على أساس فصلي. ارتفع الدخل من غير الفوائد بشكل هامشي بنسبة 0.8% على أساس فصلي.

3. شهد صافي هامش الفائدة انخفاضاً إلى أدنى مستوياته منذ عام 2019، ولكن من المتوقع أن يرتفع في الربع القادم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وسجلت سبعة من أكبر عشرة بنوك عن انخفاض في صافي هامش الفائدة بمقدار 7 نقاط أساس على أساس فصلي، إذ تراجع إلى 2.86% مع نمو إجمالي صافي دخل الفوائد بنسبة 0.8% على أساس فصلي بوتيرة أبطأ مقارنة بصافي الأصول التي تحمل فائدة بنسبة 3.9% على أساس فصلي. كما يبقي العائد على الائتمان مستقراً عند 4.8% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 6.0 نقاط أساس لتصل إلى 46.2 نقطة أساس.

4. سجلت البنوك تحسناً كبيراً في كفاءة التكلفة خلال الربع الأول من عام 2022. إذ تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل كبير لتسجل 3.9% على أساس فصلي، وتصل بذلك إلى نسبة 33.1%. كان التحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل مدفوعاً بانخفاض مصروفات التشغيل بنسبة 5.5% على أساس فصلي، بينما زاد الدخل التشغيلي بنسبة 5.6% على أساس فصلي.

5. تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 0.44% على خلفية انخفاض مخصصات الخسارة الإجمالية. وسجلت ثمانية من أكبر عشرة بنوك سعودية عن انخفاض في تكلفة المخاطر. كما انخفضت مخصصات خسائر التمويل بنسبة 15.0% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022 إلى 2.2 مليار ريال سعودي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض مخصصات خسائر التمويل لكل من «البنك السعودي البريطاني» (ساب) بنسبة 85.5% على أساس فصلي، و«بنك الجزيرة» بنسبة 41.1% على أساس فصلي، و«البنك الوطني السعودي» بنسبة 24.2% على أساس فصلي.

6. تحسنت ربحية القطاع المصرفي مع زيادة صافي الأرباح لدى ثمانية من أكبر عشرة بنوك سعودية. إذ ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 17.6% على أساس فصلي ونتيجة لذلك تحسن العائد على حقوق الملكية بنسبة 1.9% والعائد على الأصول نسبة 0.2% على أساس فصلي. وسجل البنك السعودي البريطاني قيمة (ساب) أعلى زيادة في العائد على حقوق الملكية بنسبة 4.5% على أساس فصلي ليصل إلى 7.6% نتيجة انخفاض مخصصات خسائر التمويل لدى البنك.

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