«كوجنت سوليوشن» تعقد دورتها الثالثة للصحة الرقمية في دبي في 7 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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يبحث أكثر من 150 خبيراً ومسؤولاً في الصناعة آخر القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المؤتمر الثالث للصحة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يستمر يوماً كاملاً والذي يُعقد في 7 يونيو 2022 في فندق لو ميريديان دبي، دبي، الإمارات.

يُعقد المؤتمر الثالث للصحة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وقت ينمو فيه سوق الصحة الرقمية بنسبة 24 % بشكل سنوي من 252.47 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 596.56 مليار دولار أمريكي في عام 2026، وفقاً لوكالة ريسيرش آند ماركت، وهي مزود معلومات السوق العالمي.

وسيستضيف المؤتمر الثالث للصحة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه شركة كوجنت سوليوشن إيفنت مانجمنت، أكثر من 25 متحدثاً خبيراً سيناقشون أكثر من 20 موضوعاً لحل المشكلات، وسيشارك في هذا الحدث مسؤولون من أكثر من 90 مؤسسةً تجاريةً.

سيجمع المنتدى الثالث للصحة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قادة الفكر في النظام الإيكولوجي للرعاية الصحية من كيانات الرعاية الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارات الصحة ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة وخبراء الصحة الرقمية والباحثون والشركات لمناقشة تجاربهم والدروس المستفادة والتأكيد على الدور الحيوي للصحة الرقمية في مكافحة الأمراض في هذه الأوقات غير المسبوقة واعتماد التحول الرقمي أيضاً كأسلوب حياة لتحقيق رؤية مستقبلية واعدة؛ وهي تقديم أفضل نظام رعاية صحية متكامل وشامل بجودة عالية.

وقد بلغت قيمة سوق الرعاية الصحية عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 989 مليون دولار في عام 2019 ومن المتوقع أن تصل إلى 1.8 مليار دولار في عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12.8 %، وفقاً لتقرير وكالة جلوبال فينشرز ديجيتال هيلث لعام 2020.

مع ما يقرب من 400 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنكوبة بالوباء يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، ارتفعت حلول التكنولوجيا الصحية (healthtech) للتخلص من العبء عن أنظمة الرعاية الصحية التقليدية.

سيناقش هذا المؤتمر المهم العديد من القضايا التنظيمية الهامة المتعلقة بالرعاية الصحية الرقمية مثل الوصفات الطبية الإلكترونية والطباعة ثلاثية الأبعاد لأجهزة الرعاية الصحية والتشخيص عن بعد والاستشارة عن بعد والعديد من القضايا غيرها.

وفقاً لـمركز فانتاج ماركت ريسيرش (Vantage Market Research) تم تصميم تقنية الصحة الرقمية لتزويد المرضى بطريقة جديدة لنظام الرعاية الصحية. ويتضمن هذا النظام مفاهيم لتوفير الوقت وتعزيز الدقة وكفاءة التكلفة لإدارة الأمراض والمخاطر الصحية وتعزيز الصحة البدنية.

وفق ما جاء في التقرير «الصحة الرقمية أو الرعاية الصحية الرقمية مفهوم واسع ومتعدد التخصصات يتضمن مفاهيم تربط بين التكنولوجيا والرعاية الصحية». و«تطبق الصحة الرقمية التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وذلك بدمج البرامج والأجهزة والخدمات. ومن المتوقع أن تدر هذه القدرات المعززة لتكنولوجيا الصحة الرقمية إيرادات في السنوات القادمة».

وتتوقع شركة ديلويت Deloitte طلباً قوياً على تكنولوجيا العافية القابلة للارتداء في عام 2022، حيث من المتوقع أن يتم شحن 320 مليون جهاز صحة المستهلك والعافية القابلة للارتداء في جميع أنحاء العالم في عام 2022. وبحلول عام 2024، سيصل هذا الرقم إلى 440 مليون وحدة كما تتوقع الشركة. وتقول ديلويت: «من المحتمل أن يكون هذا النمو مدفوعاً بالعروض الجديدة التي تضرب السوق والمزيد من مقدمي الرعاية الصحية الذين أصبحوا مرتاحين لاستخدامها».

يقول تقرير ديلويت إن الناس يستخدمون الساعات الذكية بشكل متزايد لمراقبة صحتهم، وليس فقط قياس سرعتهم في الجري، حيث حولتهم الأجهزة والبرامج والتطبيقات الجديدة إلى عيادات صحية مخصصة. ووفقاً لدراسة حديثة، من المتوقع أن يصل السوق العالمي للأجهزة الطبية المتصلة إلى 94.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 ممثلاً ارتفاعاً من 26.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

وينمو حجم السوق، وفقاً لـمركز فانتاج ماركت ريسيرش بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 16.9 في المائة من 145.57 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 430.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ويُعقد المؤتمر الثالث للصحة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خلفية الاستثمار الضخم في الشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية في عام 2021، مدفوعاً إلى حد كبير بالتحول إلى الرعاية الافتراضية أثناء جائحة «كوفيد 19». وجلبت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وحدها ما مجموعه 21.3 مليار دولار أمريكي للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية عبر 541 صفقة استثمارية، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 14.6 مليار دولار لعام 2020، ووفقاً لروك هيلس Rock Health وهو صندوق استثماري مخصص للصحة الرقمية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2022، حيث تقود شركات الصحة الرقمية الطريق في ابتكار الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات والرعاية الصحية عن بُعد.

وقال نظيم دين، رئيس شركة ديجيتال هيلث مينا منظم النتدى:«تشهد صناعة الرعاية الصحية العالمية بأكملها تحولاً رقمياً يغير الطريقة التي نسعى بها ونستفيد من العلاج. في السنوات القليلة المقبلة، ستصبح البيانات الصحية لكل إنسان جزءاً من عدد من قواعد البيانات العالمية التي ستساعد الأطباء على تقييم صحة المريض».

وفي المستقبل، ستعطي الأجهزة القابلة للارتداء التي تربط الشخص بنظام الرعاية الصحية إشارة متقدمة لمقدمي الرعاية الصحية بشأن أي طوارئ صحية محتملة قد تؤدي إلى اندفاع المساعدات الطارئة إلى المستهلك قبل حدوث المرض. هذه هي الطريقة التي ستغير بها الصحة الرقمية صناعة الرعاية الصحية، وتساعد الناس على العيش لفترة طويلة من خلال تقديم البيانات الصحية على لوحة معلومات المستهلك التي ستسلط الضوء على العلامات الحمراء، إن وجدت.

في هذا الصدد، يعد معرض الصحة الرقمية الثالث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدثاً مهماً للغاية في الصناعة سيحيط علماً باستعداد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للصحة الإلكترونية وسيساعدنا على مراقبة تقدمهم.

ونظراً لوباء «كوفيد 19»، شهدت صناعة الرعاية الصحية اعتماداً واسعاً على التحول الرقمي. وبفضل التكنولوجيا، حصل المرضى على علاج أفضل باستخدام أدوات الواقع الافتراضي والأجهزة الطبية القابلة للارتداء والرعاية الصحية عن بُعد وتقنية الهاتف المحمول ذات الجيل الخامس. فهم أهمية التحول الرقمي لمقدمي الرعاية الصحية المعتمدين، وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية لأغراض التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يعزز بشكل أساسي رعاية المرضى، ويحسن كفاءة توفير الوقت وتقليل (مخاطر) الأخطاء وتحسين إنتاجية الموظفين.

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