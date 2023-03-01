21 دولة تشارك بأشهر علاماتها بمعرض «الساعات والمجوهرات» في الشارقة 8 مارس

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق في إمارة الشارقة في الـ8 من مارس الجاري فعاليات النسخة الـ51 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة المئات من كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من 21 دولة حول العالم، وأشهر العلامات التجارية في الذهب والألماس والمجوهرات.

ويشهد الحدث في دورته الجديدة التي ستتواصل حتى 12 مارس 2023، مشاركات دولية جديدة من كوريا الجنوبية، وروسيا، وسويسرا، والتي تشارك للمرة الأولى في المعرض، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة في كل من البحرين، الصين، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، اليابان، لبنان، باكستان، بولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تايلاند، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية واليمن، إضافة إلى عشرات الشركات الإماراتية.

مكانة رائدة

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة: إن ما حققه معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» من نجاحات متتالية خلال الدورات السابقة ولا سيما في نسخته الـ50، يمثل تجسيداً حقيقياً للجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة لترسيخ المكانة الإقليمية والعالمية الرائدة لإمارة الشارقة في مجال المعارض المحلية والإقليمية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات، ومواكبة النمو القياسي لهذا القطاع في دولة الإمارات والتي تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط في حجم مبيعات الذهب خلال العام الفائت.

سمعة عالمية

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن تمكن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات من استقطاب وجذب دول جديدة انضمت إلى العدد الكبير من الدول المشاركة، يعكس السمعة العالمية الرائدة للحدث بين كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات ودوره في إتاحة الفرصة لهم للترويج لمنتجاتهم أمام شريحة واسعة من الزوار إلى جانب تعزيز نمو أعمالهم في أسواق المنطقة وعقد الصفقات وبناء الشراكات، مشيراً إلى أن المركز يرحب بالزوار والعارضين الجُدد من أنحاء العالم، ويؤكد سعيه إلى توفير منصة نموذجية تلبي تطلعات الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، وتتيح للشركات والعلامات التجارية العالمية، تحقيق النجاحات وتعزيز تواجدهم في أسواق الدولة والمنطقة، والتي تعتبر من الأسواق الرائدة في العالم، وتسجل أداءً متميزاً ولا سيما في دولة الإمارات التي شهدت نمواً في حجم مبيعات الذهب خلال العام 2022 بنسبة 33.1 % ليصل إلى 55.4 طناً، مقابل 41.6 طناً خلال العام 2021.

ويتميز الحدث الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، بتواجد أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات والتي ستقدم لزوار المعرض تجربة استكشاف أفخم التصاميم الحصرية من الذهب والألماس وأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة.

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