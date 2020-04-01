"اقتصادية دبي" تطلق بوابة مخصصة لشكاوى ارتفاع الأسعار

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت اقتصادية دبي بوابة (Price.ded.ae) التي تم استحداثها لتمكين المستهلكين من رفع شكاواهم بخصوص ارتفاع أسعار السلع بطريقة أسرع وأسهل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أطلقت "مرصد الأسعار" اليومي للأسعار بالحد الأدنى والأقصى للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات الضرورية، لضمان استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم المهمة بأسعار عادلة، رغم الإجراءات الاحترازية الحالية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقة المستهلك، من خلال القضاء على أي نقص أو تلاعب في الأسعار في السوق المحلية. ويمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم على البوابة باللغتين العربية أو الإنجليزية عن طريق اتباع خطوات بسيطة، مع إرفاق الصور التي تدعم مطالبهم، لتتولى اقتصادية دبي التعامل معها ومعالجتها على الفور.

ويتوافق المرصد المتاح باللغتين العربية والإنجليزية مع أهداف حملة اقتصادية دبي "كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك"، حيث يساعد المتسوقين والشركات لمراقبة ومقارنة أسعار 41 منتجًا من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك: الأرز والخبز والطحين وزيت الطهي واللحوم والدواجن والأسماك والحليب والبيض والماء والملح والسكر والفواكه والخضراوات ومستلزمات النظافة، مثل مواد التعقيم وأقنعة الوجه بشكل يومي.

وستقوم اقتصادية دبي بتقييم الطلب والعرض في السوق المحلي لإصدار مرصد الأسعار بانتظام، إضافة إلى التعامل مع أي شكاوى محتملة من جانب المتسوقين والتجار.

وستتولى فرق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي مهمة التنسيق مع سلاسل التجزئة ومحلات السوبرماركت في الإمارة، لتقوم بنشر المرصد اليومي للأسعار بالحد الأدنى والأقصى. وتعتبر المبادرة أيضًا جزءًا من مهام مراقبة ومتابعة السوق، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية في الأيام الأخيرة، من أجل طمأنة المجتمع، وحماية حقوق المستهلكين.

وسيتم نشر "المرصد اليومي" على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لاقتصادية دبي (@Dubai_DED) على تويتر و (Dubai_ded) على الإنستغرام، كما يمكن التقدم بأي شكوى حول ارتفاع الأسعار عبر البوابة الجديدة Price.ded.ae.