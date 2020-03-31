مجموعة اليورو تدعو وزراء المالية الأوروبيين لاستخدام أدوات جديدة بسبب كورونا

المصدر: بروكسل (د ب أ)

دعا ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو، زملائه من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إلى النظر في استخدام أدوات جديدة، حيث إن البحث عن علاج للعلل الاقتصادية للكتلة يؤدي إلى تقسيم الدول الأعضاء.

وكتب وزير المالية البرتغالي ورئيس مجموعة اليورو، في رسالة لزملائه: "يجب أن نستكشف طرقا لاستخدام الأدوات الموجودة، ولكن يجب علينا أن نكون منفتحين للنظر في (اللجوء إلى) بدائل، حين يتبين أن البدائل السابقة غير كافية".

وكتب سينتينو أن التعامل مع حالة الركود الشديد المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، سيعني حتما تسجيل مستويات أعلى من الديون. وحث على أنه "من الضروري ألا يصبح ذلك التأثير وعواقبه الدائمة، مصدرا للانقسام".

ويتعين على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات، في المحادثات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، بناء على طلب من الزعماء الوطنيين، الذين انتهت محادثاتهم الأسبوع الماضي بدون التوصل إلى اتفاق.

وتضغط إيطاليا وإسبانيا من أجل تقديم "سندات الكورونا"، وهي أداة ديون حكومية تصدرها دول المنطقة بشكل جماعي لدعم اقتصاداتها، كما أنها أداة لتبادل الديون يمكن أن تساعد في خفض تكاليف الاقتراض وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية. وتدعمهما فرنسا في ذلك، ولكن تعارض كل من ألمانيا وهولندا والنمسا هذه الخطوة.