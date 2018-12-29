 ترامب: الاتفاق التجاري المحتمل مع الصين يمضي قدماً - البيان

ترامب: الاتفاق التجاري المحتمل مع الصين يمضي قدماً

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر اليوم السبت إن "اتصالا طويلا وجيدا للغاية" جمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ، وإن اتفاقا محتملا للتجارة بين البلدين يحقق تقدما جيدا.

وكتب ترامب في تغريدة يقول "جمعني لتوي اتصال طويل وجيد للغاية برئيس الصين شي... الاتفاق يمضي قدما على نحو جيد للغاية. إذا أُبرم، سيكون شاملا جدا، وسيغطي كافة موضوعات ومجالات ونقاط الخلاف. لكن تقدما كبيرا يتحقق".

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