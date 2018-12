ترامب: الاتفاق التجاري المحتمل مع الصين يمضي قدماً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر اليوم السبت إن "اتصالا طويلا وجيدا للغاية" جمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ، وإن اتفاقا محتملا للتجارة بين البلدين يحقق تقدما جيدا.

وكتب ترامب في تغريدة يقول "جمعني لتوي اتصال طويل وجيد للغاية برئيس الصين شي... الاتفاق يمضي قدما على نحو جيد للغاية. إذا أُبرم، سيكون شاملا جدا، وسيغطي كافة موضوعات ومجالات ونقاط الخلاف. لكن تقدما كبيرا يتحقق".

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!