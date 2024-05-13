الشِّعْر الْخَالِدْ

المصدر: شعر: جَرَّاحْ العتيبي

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يَا جِمِيْلِهْ صَارْ لِلْوَقْت مَيْلِهْ وِانْقِلابْ

وِاللِّيَالِيْ قَاسِيِهْ وِالْمُوَلَّعْ فِيْ عَنَا

خَافِيْ اللّه فِيْ حَبِيْبِكْ وْ خِفِّيْ فِيْ الْعِتَابْ

لا تِجِيْبِيْن الْمِشَاكِلْ وْ حِنَّا فِيْ غِنَى

أنَا مِنْ فَتْرَهْ وْحَالِيْ مِثِلْ حَالْ الْمُصَابْ

وَيْنِيْ وْ وَيْن الْفَرَحْ وِالسَّعَادِهْ وِ الْهَنَا

مُوْنِسٍ فِيْ الْقَلِبْ حَرَّهْ و فِيْ الْكَبْد الْتِهَابْ

وِالصَّدِرْ مَا هُوْ (شِمَالِيْ) وْ لا هُوْ بِـــــــــــــــ (دْهَنَا)

مَا يِخَفِّفْ ضِيْقِيْ إلاَّ هِمَالِيْل السَّحَابْ

وِالْبِرُوْق اللَّى لَهَا فِيْ دِجَى الظَّلْمَا سَنَا

وْ كَانْ تَبْغِيْن الْقِصِيْد إفْتِحِيْ لِلْوَصِلْ بَابْ

وِاسْمِعِيْ شِعْرٍ يِخَلَّدْ وْ يَبْطِيْ مَا فِنَى

شَاعِرِكْ يَبْطِيْ مِنْ الشِّعِرْ وِ الْيَا جَابْ جَابْ

وْ لا كِتَبْ جَاتْ الْفَرَايِدْ عَلَى (آبْ) وْ(أنَا)

خَلِّيْ عَنْك اللَّى قِصِيْدِهْ يِجِيْب الإكْتِئَابْ

أشْغَلْ الْعِرْبَانْ بِـــ(الْمَدْح) وِ بْـــ(رَدّ الثَّنَا)

وِ اللَّى حَطَّهْ فِيْ (تْوِيْتَرْ) يِحِطَّهْ فِيْ (السِّنَابْ)

وْ كِلَّهَا نَفْس النِّمُوْنِهْ هِنَا وِالاَّ هِنَا..!

قَالَتْ: إتْرِكْنِيْ بَافَكِّرْ وَابَاعْطِيْك الْجِوَابْ

لا اتِّسَرَّعْ مَا ادْرِيْ اللّه وِشْ يَكْتِبْ لِنَا

بَسّ مِنْ يِقْدَرْ يِنَسِّيْنِيْ جِرُوْح الْغِيَابْ..؟

قِلْت: انَا.. وَ اعُوْذ بِاللّه مِنْ كِلْمَةْ أنَا