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يَا لَيْت الزِّمَانْ يْعُوْد بِيْ لاوَّلْ الْمِشْوَارْ

قَبِلْ لا تِقِصّ أحْدَاثْ الايَّامْ تَذْكِرْتِيْ

وْتَاخِذْنِيْ الدِّنْيَا عَنْ الدَّارْ وَاهْل الدَّارْ

غِرِيْبٍ يِضِجّ بْغِصِّتِيْ هَمْس حِنْجِرْتِيْ

شِعُوْرِيْ شِعُوْر التَّايِهْ الْمُرْغَمْ الْمِنْهَارْ

أعَرْف أوِّلِيْ لكِنِّيْ أجْهَلْ وِشْ آخِرْتِيْ

أنَا اللَّى بَعَدْ زَوْد الْغَلا وِالسَّلامْ الْحَارّ

تِنَازَلْت لِعْيُوْن الْمَهَا عَنْ مِكَابَرْتِيْ

يَا بِنْت الْمِطَرْ مَا لِكْ مِصَدٍ عَنْ الأمْطَارْ

مِنْ الْغَيْم وِالاَّ مِنْ نِسِيْمِهْ تَعَطَّرْتِيْ

عَرَفْتِكْ وَانَا نَفْسِيْ صِبُوْرَهْ عَلَى الأقْدَارْ

قَبِلْ تِخْتِبِرْ صَكَّاتْ الاقْدَارْ مَقْدِرْتِيْ

مَا عَادْ اعَرِفْ مِنْ كِثِرْ مَانِيْ مَعِكْ مِحْتَارْ

تَغَيَّرْت انَا وِالاَّ انْتِيْ اللَّى تَغَيَّرْتِيْ

يَا شِيْن الْخَطَايَا يَوْم تِكْبَرْ مَعْ الأعْذَارْ

تِرُوْحِيْن كَنِّكْ مِخْطِيِهْ مَا تَعَذَّرْتِيْ

كَلامْ الْعِيُوْن يْبَرِّرْ الْوَاقِعْ اللَّى صَارْ

عِطَاكْ الزِّمَنْ عِدَّةْ خِيَارَاتْ وِاخْتِرْتِيْ

وْرِحْتِيْ وَانَا مِنْ يَوْم رِحْتِيْ غِرِيْب أطْوَارْ

مِنْ الضِّيْق صِرْت آدُوْر فِيْ نَفْس دَايِرْتِيْ

يَا لَيْت الْكَلامْ اللَّى حِبَسْتِهْ وَرَا الأسْوَارْ



مِجَرَّدْ (رِسَايِلْ عَالِقِهْ) فِيْ مِذَكَّرْتِيْ

عَلَى كِثِرْ مَا كَانَتْ لِيَالْ الْوِصَالْ قْصَارْ



عَلَى كِثِرْ مَا كَانَتْ (طِوِيْلِهْ) بْذَاكِرْتِيْ