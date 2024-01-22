طِقُوس الشِّعر

المصدر: شعــر: خالد بن طفلان

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يَا مِنْصِفِيْن الشِّعْر لِلشَّاعِرْ طِقُوْس

لا صَارْ لِهْ غَايِهْ وْ لِلْفِكْر إمْتِدَادْ

مَا عَادْ تَغْرِيْنِيْ.. (عِيُوْن الْعَيْطِمُوْس)

مَا عَادْ يَغْرِيْنِيْ سِوَى (دَرْب الرَّشَادْ)

(سُعَادْ) مِنْ كَانَتْ سِبَبْ (حَرْب الْبَسُوْس)

لا تَحْسِبُوْن إنّ السِّبَبْ (نَاقَةْ سُعَادْ)

(الْغَايِهْ) اللَّى بَيْن قَوْس وْ بَيْن قَوْس

قِدْ سَبِّبَتْ لِيْ فَـــ اسْفَلْ عْيُوْنِيْ سِوَادْ

إنْ مَاتَتْ الأحْزَانْ فِيْ اعْزَازْ النِّفُوْس

يْطُوْل عِمْر الْفَرْحَهْ اللَّى فِيْ الْمَهَادْ

مَا أغْرِسْ إلاَّ (أمّ الثِّمَارْ) مْن الْغِرُوْس

وْ لا أعْسِفْ إلاَّ (النَّادِرَاتْ) مْن الْجِيَادْ

النَّفْس قِدْ زَعَّلْتها بْـ (حِرّ الشِّمُوْس)

وَارْضَيْتها بْنِسْمِهْ مِنْ انْسَامْ الْبَرَادْ

يَوْم الْفَرَحْ لَبَّسْتَهَا (ثَوْب الْعِرُوْس)

وْيَوْم الْحِزِنْ لَبَّسْتَهَا (ثَوْب الْحِدَادْ)