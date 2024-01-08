المصدر: شعــر: بندر الدويش

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لَعَلِّهْ سِقَاكْ السَّيْل يَا سِدْرَةْ الْغَرْمُوْل

لا سَادْ الْجِفَافْ وْ طَوِّلَتْ لَيْلَةْ السَّارِيْ

يَا حِلْمٍ يِجِيْ عِقْب الْبِطَا وِ الْبِطَا مَمْلُوْل

يَا زِيْن الْوِضُوْح اللَّى وَرَا الْعِذِرْ مِتْوَارِيْ

عِطَايَا الزِّمَانْ أقَلّ وَاجِدْ مِنْ الْمَامُوْل

قَبِلْ لا يِجِيْبِكْ شَوْق وِ يْذَكِّرِكْ طَارِيْ

لَوْ انِّكْ مَا جِيْتِيْنِيْ بِسَيْف اللّه الْمَسْلُوْل

لكَنْ جِيْتِيْ بْشَيٍ تِسَاقَطْ لِهْ أسْوَارِيْ

بِبَعْض الظِّرُوْف السَّائِلْ أعْلَمْ مِنْ الْمَسْؤُوْل

وِشْ اخْبَارِيْ..؟ إنْتِيْ عَلِّمِيْنِيْ وِ شْ اخْبَارِيْ

مِنْ اقْسَى الْعِتَابْ مْعَاتَبْ الطَيِّبْ الْمَخْذُوْل

عَتَبْ (رَاعِيْ الأجْرَبْ) لاِبِنْ عَمِّهْ (مْشَارِيْ)

مَا يِشْبَهْ عِتَابِيْ وِ التِّشَرِّهْ عَلَى مَجْدُوْل

لَوْ انِّكْ تِفِلِّيْنِهْ سِتَرْ جَرْحِيْ الْعَارِيْ

يَا شَيْخَةْ بَنَاتْ آدَمْ مَلامِحْ وْ عِنْق وْ طُوْل

بَرَى حَالِيْ الْعِشْق وْبَرَى خِصْرِكْ الْبَارِيْ

يَا كَمْ كِنْت أحِثّ خْطَايْ لاجْلِكْ عَلَى الْمَجْهُوْل

وْ لا ادْرِيْ وِشْ أقْدَارِيْ مَعِكْ يَا اجْمَلْ أقْدَارِيْ

لِحَالِيْ وَ اهِيْم بْكِلّ وَادِيْ مَهُوْ مدْهُوْل

ولا ارْجَعْ إلَيْن آجِيْك بِغْنَايْ وَ اشْعَارِيْ

قَلايِدْ ذَهَبْ مَرَّهْ وْمَرَّهْ قَلايِدْ لُوْل

أنَا اخَيِّرِكْ بِاللَّى تِحِبِّيْن وِ اخْتَارِيْ

تِمَايَلْ عَلَيْه قْلُوْب وِ تْغِيْب مَعْه عْقُوْل

تِمَارِيْن فِيْه الْغِيْد لَوْ مَا لِهْ مْمَارِيْ

أحِبِّكْ وْ لانِيْ عَنْ جِرُوْح الْهِوَى مَسْؤُوْل

أنَا عِذْرِيْ انْتِيْ لَيْه أكَثِّرْ لِكْ أعْذَارِيْ

لَوْ احْزَنِّيْ إنِّيْ فِيْ سِبِيْل الْهِوَى مَقْتُوْل

يِعَزِّيْنِيْ إنِّيْ كِنْت عَنْ مَقْتَلِيْ دَارِيْ..!