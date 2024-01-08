المصدر: شعــر: صالح الداغش

ت + ت - الحجم الطبيعي

مَالْ الزِّمَنْ وِانْهَدّ صَرْح الثِّوَانِيْ

وِالنَّاسْ تَوّ النَّاسْ تِبْرَى مِنْ الْوَقْت

حَاوَلْت أبَيِّنْ لِلزِّمَانْ إتِّزَانِيْ

أمِيْل لِهْ وِيْمِيْل بِيْ كِلِّمَا مِلْت

إنْ قِلْت: تِكْفَى.. قَالْ: هذَا مِكَانِيْ

وِانْ قِلْت: طَيِّبْ.. قَالْ: لَلْحِيْن مَا طِحْت..؟!

أبَشِّرِكْ مَا عَادْ غَيْر الأمَانِيْ

ألِمَّهَا فِيْ صَمْت وَاخْرِجْ عَنْ الصَّمْت

قَالْ: الْوِطَنْ.. وَارْسِمْ جِسُوْر وْمِبَانِيْ

لَيْه الْوِطَنْ فِيْ عِرْفِنَا كَوْمَة (إسْمِنْت)..؟!

هذَا الْوِطَنْ عِصْفُوْر بَيْن الْمَحَانِيْ

مِنْ قَبِلْ يَسْجِنِّيْ سِجَنْتِهْ وْ لا هِنْت

أحْيَانْ أحِسّ إنِّيْ شِحِيْح وْأنَانِيْ

أعْشَقْ شِوَاهِيْقِهْ وْلا أرْغَبْ الْخَبْت

وَاحْيَانْ أحِسّ إنْ مَوْطِنِيْ فِيْ مِكَانِي

حَتَّى ظِلالِيْ لَوْ تِمَدَّدْ.. تَغَرَّبْت..!!