الْحِلْم الْعَذْب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يَا اللّه يَا مِحْيِيْ الْعِظَامْ وْ هِيْ رِمِيْم

إجْعَلْ نِصِيْبِيْ بَاقِيَاتٍ صَالِحَاتْ

لا شِفْت وَجْه اللَّيْل كَنِّهْ لِيْ غِرِيْم

صَارَتْ لِيْ الْقِبْلِهْ مَنَارْ ارْبَعْ جِهَاتْ

الإسْتِقَامِهْ لِلصِّرَاطْ الْمِسْتَقِيْم

فِعْلِيْ وْشَفِّيْ وَاسْأَلْ اللّه الثِّبَاتْ

دَمْع النِّدَمْ مَا هُوْ مِثِلْ دَمْع الْيِتِيْم

وِالْفَرْق فِيْ الأسْبَابْ مَا هُوْ فِيْ الصِّفَاتْ

تَرَى انْعِزَالِكْ جَرْح فِيْ الْجَرْح الْقِدِيْم

تِرْجَعْ بِكْ الذِّكْرَى لَوْ اللَّى فَاتْ فَاتْ

إصْنَعْ سَعَادَةْ يَوْمِكْ وْتِلْقَى نِدِيْم

يَوْم السِّعِدْ وَجْهِهْ يِجِيْب الْمِغْرِيَاتْ

إدْلَهْ عَنْ جْرُوْحِكْ تِشُوْف انِّك سِلِيْم

فَقْر السَّعَادِهْ مَوْت قِدَّامْ الْمِمَاتْ

لا تِحْسِبْ انّ الْوَقْت بِالْفَرْحه عِقِيْم

بِاللَّحْظه الْحِلْوه تِمُوْت الذِّكْرِيَاتْ

مَا تِنْجِبْ بْطُوْن اللِّيَالْ إلاَّ عِظِيْم

مِحَنَّكٍ مَا هُوْ مِنْ بْطُوْن الْبَنَاتْ

حِلْمٍ فِتَحْ لايَّامِكْ الْعَيْش الْكِرِيْم



أعْذَبْ عَلَى الظَّمْيَانْ مِنْ (نَهْر الْفُرَاتْ)