الْحَرْف وِالْمَوَّالْ

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يَا سَالِيْ الْقَلْب صَحِّيْ قَلْبِكْ السَّالِيْ

لا تَتْرِكِهْ فِيْ يِدَيْن الشِّعر يِحْتَكْره

يَتْعِبْنِيْ الْحَرْف يَوْم آجِرّ مَوَّالِيْ

وَاسْتَنْزِفْ الصَّبر دَاخِلْ مَنْجَمْ الْفِكْره

وْيَسْكِرْنِيْ الشِّعر وَارْفَعْ سَقْف آمَالِيْ

وِالْوَاقِعْ الْمُرّ يَطْرِدْ نَشْوَةْ السَّكْره

يِصْحَبْنِيْ الْحِزن فِيْ حِلِّيْ وْتِرْحَالِيْ

مِتْلَخْبِطْ شْعُوْر وَيْش آحِبّ..؟! وَيْش اكْرَهْ..؟!

وْمِتْشَعِّبْ دْرُوْب تَاهَتْ خَلْفِيْ ظْلالِيْ

يَا سَايِسْ الْخَيْل كَيْف تْضَمِّرْ الْبَكْره..؟!

أعْوَامْ وِالْوَضْع يِشْبَهْ وَضْعِيْ الْحَالِيْ

أتْسَلَّفْ الصَّبر لاجْل الْيَوْم مِنْ بُكْره

رِمَيْت دَلْوِيْ عَسَاهْ الْحَظّ يِصْفَى لِيْ

وِالرِّزْق مَقْسُوْم بَيْن الْحَبل وِالْبَكْره

وَاقِفْ عَلَى الْجَرْح لَيْن انْهَدَّتْ أطْلالِيْ

وَادَعْت كَفّ الْمِفَارَقْ دُوْن مَا اشِكْرَهْ

لَوْ قِلْت غَالِيْ أكِيْد الْمِنْفِقِدْ غَالِيْ

يَا نَفْس جِعْلِكْ مِنْ الأيَّامْ مِدَّكْرَهْ

وِانْ ضِقْت يَا دَرْب مَا هُوْ ضَايِقٍ بَالِيْ

لَوْ يِنْزَعْ الْجُوْع رِيْش النِّسر فِيْ وَكْره

وْ لَوْ تِعْبَثْ الرِّيْح عِشْت الْعِمر مِتْعَالِيْ

يَا مَطْهَرْ الْغَيْم أمَّا السَّيْل يَا عِكْره

مَا شِفْت لِيْ شَخْص خَلَّفْ دَفْتره خَالِيْ



فَالذَّنْب مَكْتُوْب لَوْ نِنْسَاهْ وِنْذِكْره