عَنَاقِيْد الْقَنَاعَةْ

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تِحِسّ بْشَيّ أكْبَرْ مِنْ مِدَى التَّعْبِيْر

وْ لا يَسْعِفْ شِعُوْرِكْ غَيْر.. تَنْهِيْدِهْ..!

كِثِيْر أشْيَاءْ مَا تَمْلِكْ لَهَا التَّغْيِيْر

لَهَا الصَّبْر.. وْلِقَلْبِكْ ألْف تَهْوِيْدِهْ

وْ لا تِقْلَقْ.. فَلا يِعْجَزْ عَنْ التَّدْبِيْر

مِنْ الدِّنْيَا اتِّصَاغَرْ فِيْ مِقَالِيْدِهْ

وْ لا تِحْزَنْ.. وْ لا يِسْتَاهَلْ التَّكْدِيْر

دِوَا كِلّ الْجِرُوْح.. الْوَقْت.. تَضْمِيْدِهْ

وِالَى هذِيْ الدِّمُوْع وْبَسّ.. لِلتَّبْذِيْر

تَرَى حَتَّى الدَّمِعْ مَا يْهُوْن تَبْدِيْدِهْ

تِبَسَّمْ بَسّ.. مَا يِسْتَاهَلْ التَّعْكِيْر

لِشَيٍ لَوْ نِشَدْتِهْ قَالْ: مَبْ بِيْدِهْ

عَلَى مَرّ الْحَيَاةْ.. الْعِمْر.. وِالتَّفْكِيْر

نِسَى الإنْسَانْ يَقْطِفْ مِنْ عَنَاقِيْدِهْ

عَنَاقِيْد الْقَنَاعه وِالرِّضَا.. تَسْخِيْر

تَحَت أمْرِكْ يِصِيْر الْكَوْن مِنْ جِيْدِهْ

تَعَالْ وْ خَلّ كِلّ اللَّى يِصِيْر يْصِيْر

وْ لا تْكِفّ الرِّضَا.. وِالْحَمْد.. تَرْدِيْدِهْ

تِمْشَّى.. غَنّ.. إقْرَا.. إسْتِجِنّ.. وْطِيْر



وْ مَارِسْ كِلّ مَا وِدِّكْ.. لَوْ تْعِيْدِهْ