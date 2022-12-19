شعر: وفاء القصيمي
عَنَاقِيْد الْقَنَاعَةْ
تِحِسّ بْشَيّ أكْبَرْ مِنْ مِدَى التَّعْبِيْر
وْ لا يَسْعِفْ شِعُوْرِكْ غَيْر.. تَنْهِيْدِهْ..!
كِثِيْر أشْيَاءْ مَا تَمْلِكْ لَهَا التَّغْيِيْر
لَهَا الصَّبْر.. وْلِقَلْبِكْ ألْف تَهْوِيْدِهْ
وْ لا تِقْلَقْ.. فَلا يِعْجَزْ عَنْ التَّدْبِيْر
مِنْ الدِّنْيَا اتِّصَاغَرْ فِيْ مِقَالِيْدِهْ
وْ لا تِحْزَنْ.. وْ لا يِسْتَاهَلْ التَّكْدِيْر
دِوَا كِلّ الْجِرُوْح.. الْوَقْت.. تَضْمِيْدِهْ
وِالَى هذِيْ الدِّمُوْع وْبَسّ.. لِلتَّبْذِيْر
تَرَى حَتَّى الدَّمِعْ مَا يْهُوْن تَبْدِيْدِهْ
تِبَسَّمْ بَسّ.. مَا يِسْتَاهَلْ التَّعْكِيْر
لِشَيٍ لَوْ نِشَدْتِهْ قَالْ: مَبْ بِيْدِهْ
عَلَى مَرّ الْحَيَاةْ.. الْعِمْر.. وِالتَّفْكِيْر
نِسَى الإنْسَانْ يَقْطِفْ مِنْ عَنَاقِيْدِهْ
عَنَاقِيْد الْقَنَاعه وِالرِّضَا.. تَسْخِيْر
تَحَت أمْرِكْ يِصِيْر الْكَوْن مِنْ جِيْدِهْ
تَعَالْ وْ خَلّ كِلّ اللَّى يِصِيْر يْصِيْر
وْ لا تْكِفّ الرِّضَا.. وِالْحَمْد.. تَرْدِيْدِهْ
تِمْشَّى.. غَنّ.. إقْرَا.. إسْتِجِنّ.. وْطِيْر
وْ مَارِسْ كِلّ مَا وِدِّكْ.. لَوْ تْعِيْدِهْ