شعر: وفاء القصيمي

عَنَاقِيْد الْقَنَاعَةْ

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تِحِسّ بْشَيّ أكْبَرْ مِنْ مِدَى التَّعْبِيْر

                 وْ لا يَسْعِفْ شِعُوْرِكْ غَيْر.. تَنْهِيْدِهْ..!

كِثِيْر أشْيَاءْ مَا تَمْلِكْ لَهَا التَّغْيِيْر

             لَهَا الصَّبْر.. وْلِقَلْبِكْ ألْف تَهْوِيْدِهْ

وْ لا تِقْلَقْ.. فَلا يِعْجَزْ عَنْ التَّدْبِيْر

             مِنْ الدِّنْيَا اتِّصَاغَرْ فِيْ مِقَالِيْدِهْ

وْ لا تِحْزَنْ.. وْ لا يِسْتَاهَلْ التَّكْدِيْر

             دِوَا كِلّ الْجِرُوْح.. الْوَقْت.. تَضْمِيْدِهْ

وِالَى هذِيْ الدِّمُوْع وْبَسّ.. لِلتَّبْذِيْر

             تَرَى حَتَّى الدَّمِعْ مَا يْهُوْن تَبْدِيْدِهْ

تِبَسَّمْ بَسّ.. مَا يِسْتَاهَلْ التَّعْكِيْر

             لِشَيٍ لَوْ نِشَدْتِهْ قَالْ: مَبْ بِيْدِهْ

عَلَى مَرّ الْحَيَاةْ.. الْعِمْر.. وِالتَّفْكِيْر

             نِسَى الإنْسَانْ يَقْطِفْ مِنْ عَنَاقِيْدِهْ

عَنَاقِيْد الْقَنَاعه وِالرِّضَا.. تَسْخِيْر

             تَحَت أمْرِكْ يِصِيْر الْكَوْن مِنْ جِيْدِهْ

تَعَالْ وْ خَلّ كِلّ اللَّى يِصِيْر يْصِيْر

             وْ لا تْكِفّ الرِّضَا.. وِالْحَمْد.. تَرْدِيْدِهْ

تِمْشَّى.. غَنّ.. إقْرَا.. إسْتِجِنّ.. وْطِيْر

             وْ مَارِسْ كِلّ مَا وِدِّكْ.. لَوْ تْعِيْدِهْ

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