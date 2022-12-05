الْبَاب الْمَوْصُود

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يِبَاسْ الْعِمر يَرْجِيْ غَيْمَةْ إغْرَاقه

بِوَابِلْ غَيْث يِحْيِيْ مِمْحِلاتْ أغْصَانْ

وْصِبْحٍ يِنْبِلِجْ يَعْلِنْ عَنْ اعْتَاقه

يِحِلّ قْيُوْد عَتْمِهْ مِنْ دَهَرْ وَازْمَانْ

عِيُوْنِيْ لْلَحَظَةْ الإشْرَاقْ تَوَّاقه

لْنُوْر يْشَتِّتْ الظَّلمه بِعَهْدٍ كَانْ

يْطَيِّحْ مِنْ يِدَيْنِيْ الدَّامْيِهْ وْثَاقه

وْيِفْتَحْ بَابِهْ الْمَوْصُوْد لِيْ وِيْبَانْ

هذَاكْ الْكَوْن بِشْعَاعه وْآفَاقه

وَاحِسّ إحْسَاسْ كَنِّيْ إنْوِلَدْتّ الآنْ

ذِبُوْلٍ عِشْتِهْ وْقَلْبِيْ بْأسَى ذَاقه

أشُوْفه فِيْ الْفِضَا أخْضَرْ وْقَطْفه حَانْ

وْيــِبْدَا عِمْر بِهْ الافْرَاحْ سَبَّاقه



وَارَى جَبْرِيْ وْتَعْوِيْضِيْ مِنْ الرَّحْمن