نِيَاشِين الْفَخَرْ

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مَرَّتْ الْخَمْسِيْن عَامْ مْن الْفَخَرْ

وْدَارْناَ بِالْعِزّ تَمْضِيْ لِلأمَامْ

دَوْلِةٍ تَهْدِيْ لْــ... هَالْعَالَم عِبَرْ

فِيْ جِمِيْع الْكَوْن تَفْرِضْ اْلاِحْتَرَامْ

هِيْ مَنَارَةْ عِزّ.. تِسْعَى لِلنَّصِرْ

فِيْ مِبَادِيْهَا عَنَاوِيْن السَّلامْ

(دَارْ زَايِدْ) وَيْن مَا لاحْ الْبِصَرْ

أسْمَهَا فَخْر وْنِيَاشِيْن وْوِسَامْ

وْ سِيْرَةْ الْقَادِهْ بِهَا سِيْرَةْ عِطِرْ

قَدْرِهُمْ عَالِيْ وْ فِيْ أعْلَى مِقَامْ

عِيْشِيْ بْلادِيْ عَلَى مَرّ الدَّهَرْ



شَامْخه بَافْعَالْ قَادَتْك الْكِرَامْ

حَنْ حِزَامِكْ فِيْ الرَّخَا وِالاَّ الْعِسِرْ

صَفّ وَاحِدْ مَا يِعَانِيْ الإنْقِسَامْ

نَرْخِصْ الأرْوَاحْ فِيْ شَفّ الأمِرْ

دُوْن شَكّ وْ لا جِدَالْ وْ لا كَلامْ

لامْر (بُوْ خَالِدْ) نِضَحِّيْ بِالْعِمِرْ

رَيِّسْ الدَّوْلِهْ وْ لِهْ مِنَّا سَلامْ

الزَّعِيْم اللَّى لِهْ بْسِرّ وْجَهِرْ

نَعْلِنْ الطَّاعه وْنَعْلِنْ اْلاِلْتِزَامْ

اللّه يْدِيْمِهْ لَهَا عِزّ وْ ذِخِرْ

وْ دَوْم يِبْقَى لِلْوِطَنْ دِرْع وْحِزَامْ

مَرَّتْ الْخَمْسِيْن عَامْ بْكِلْ فَخَرْ



واْبْتِدَتْ خَمْسِيْن عَامٍ لِلأمَامْ