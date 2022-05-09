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لاوْقَاتْنَا سَاعه وْلِلسَّاعه أشْرَاطْ

وِالْعِمْر مَهْمَا طَوَّلْ.. الْعِمر فَانِيْ

مِنْ (دَوْرَةْ الأيَّامْ) مَانِيْ بْمِحْتَاطْ

يِمُرّ وَقْتِيْ.. مَا حِسَبْت الثِّوَانِيْ

آشَكِّلْ أحْلامِيْ عَلَى كِلّ الانْوَاطْ

وَآحِطَّهَا.. بَيْن الرِّجَا وِالأمَانِيْ

أكْثَرْ مَرَاسِيْلِيْ.. فَرَاغَاتْ وِنْقَاطْ



نُوْرٍ تَخَبَّى فِيْ ظَلامْ الْمَعَانِيْ

أحَاوِلْ أسْلَى وَادْمَحْ أغْلاطْ وَاغْلاطْ

عَسَانِيْ أنْسَى مِنْ نِسَانِيْ عَسَانِيْ

مَا عَادْ لِيْ فِيْ لَمَّةْ النَّاسْ: مِقْلاطْ



هذَا مَهُوْ وَقْتِيْ.. وْ لا هُوْ زِمَانِيْ

تِعِبْت أدَوِّرْ عَنِّيْ بْكِلّ الاوْسَاطْ

عِجِزْت ألاقِيْ فِيْ مِكَانِيْ مِكَانِيْ..!

تَدْرِيْ مِتَى الإنْسَانْ يَشْعِرْ بِالاِحْبَاطْ..؟



إذَا تِمَنَّى نَفْسِهْ.. إنْسَانْ ثَانِيْ