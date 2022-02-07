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الْبَرَاحْ اللَّى مَلا قَلْبِيْ جِفَافه

مَا خَذَا شَوْر السِّحَايِبْ قَبِلْ شَوْرِيْ

إنْ بِغَيْت أسْلَى عَنْ جْرُوْح الْمِسَافه



الْمِدَامِعْ مَسْرَحِيْ وِالصَّمْت دَوْرِيْ

وَاللّه انّ الصَّمْت وَقْت الْغَيْظ آفه

كَلِّفَتْنِيْ شَيٍ أكْثَرْ مِنْ شِعُوْرِيْ

إنْ رِضَيْت بْشَيّ مَا أرْضَى مَخَافه

مَا اقْبَلْ أنْصَافْ الرِّضَا فِيْ كِلّ امُوْرِيْ

وِانْ رِفَضْ قَلْبِيْ وْعَافْ الدَّرْب.. عَافه

مَا أجِيْه بْنِصّ خِطْوه مِنْ عِبُوْرِيْ

الْوِدَاعه وِالسِّمَاحه وِاللِّطَافه



هذِيْ أصْدَقْ مَا زَرَعْتِهْ خَلْف سُوْرِيْ

خَاطِريْ يِطْلَعْ وْيَنْزِلْ.. وِاخْتِلافه



مِنْ مِوَاجِعْ نَفْس مَا هُوْ مِنْ نِفُوْرِيْ

واِلسِّكُوْت إنْ حَمَّل ضْلُوْعِيْ كَلافه



بَيَّضْ اللّه وَجْهِهْ بْغَيْبَةْ حِضُوْرِيْ